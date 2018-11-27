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Kraliçe'nin askerinin 'gizli merakı' ifşa oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bir dönem İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için çalışan, 2009 yılında 2 ay arayla hırsızlık için girdiği 2 evde 2 kadını öldüren ve kadın kıyafeti giyme takıntısı olan Albay Pilot Russell Williams hakkında bir belgesel yayınlandı.

Kraliçe'nin askerinin 'gizli merakı' ifşa oldu!

2007 yılında çok ünlü bir iş insanı ile evlenen Russell'ın, kadın kıyafetleri giyip bu anları görüntüleme takıntısı olan, cinayet suçuyla ömür boyu hapse mahkum edilen İngiliz Albay Pilot Russell Williams hakkında bir belgesel yayınlandı.

Belgeselde iki kadını öldüren ve hapse mahkum edilen 55 yaşındaki pilotun, kadınların evine girip eşyalarını çalma takıntısı olduğu, kadın kıyafetlerine düşkünlüğüyle bilinen pilotun, kadın eşyaları almak için 82 eve girdiği aktarıldı.

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Yine 2007 yılının kasım ayında Russell, bir çalışanını öldürerek bu anları kayıt altına aldı. İlk cinayetinin ardından yalnızca iki ay sonra ikinci cinayetini işleyen Russell ömür boyu hapse mahkum edildi.

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Russell 2009 yılında iki kadına tecavüze yeltendi.

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Anahtar Kelimeler:
kraliçe asker Elizabeth kadın kıyafeti russel williams

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne tür bi deli la bu
FREUD SEN NELERE KADİRSİN.
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