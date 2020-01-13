Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi

Elizabeth, torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'nin Kraliyet ailesinden ayrılma ve yılın bir bölümünü Kanada'dan geçirme kararını onayladı.İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krize neden olan Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılma kararı bugün Sandringham Şatosu'nda düzenlenen ve Elizabeth'in de katıldığı aile toplantısında ele alındı.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan 93 yaşındaki Kraliçe, kendisinin ve ailesinin çiftin arzusuna tam ve kesin olarak destek verdiklerini duyurdu. Çiftin aile içindeki rolleri netleşinceye kadar da geçiş döneminde İngiltere ve Kanada'da yaşayabileceğini vurgulayan Kraliçe, çiftle ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verileceğini ve karmaşık soruların yanıt bulabilmesi için daha yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

Kraliçe, açıklamasında "Onları Kraliyet Ailesi'nin tam zamanlı üyeleri olarak görmeyi tercih etmeme rağmen, aile olarak bağımsız bir hayata sahip olma arzularını saygı ve anlayışla karşılıyoruz. Çift, ailemizin değerli birer parçası olarak kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.