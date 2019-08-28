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Kraliçe'den Johnson'ın talebine onay

28.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

Brexit krizi ile karşı karşıya olan İngiltere'de Kraliçe, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu bir kez daha tatile çıkarma talebine onay verdi.

Kraliçe'den Johnson'ın talebine onay

Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit öncesi parlamentoyu tatile götürme talebine onay verdi. Boris Johnson, 3 Eylül'de tatili biten parlamentonun 9-14 Eylül'de de tatile gitmesini talep etmişti.

Johnson'ın hamlesinin arkasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek isteyen muhalefet partilerinin yasa çıkarma girişimi yatıyor. Muhalefetin, yeni yasama takvimi çerçevesinde olası bir girişim için yeterli zamanının kalmayabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşen Johnson, Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de anlaşmalı ya da anlaşmasız AB'den ayrılabileceği uyarısında bulunmuştu.

AB, Brüksel'le varılan Brexit anlaşmasını parlamentosunda onaylaması için Londra'ya 31 Ekim'e kadar ek süre tanımıştı.

Muhalefet tepkili

Muhalefetteki siyasetçiler Johnson'ın hamlesine tepki gösterdi. İşçi Partisi'nden milletvekili Ben Bradshaw, bu durumun ülkeyi eşi benzeri görülmemiş bir "anayasal krize" sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Bir diğer milletvekili Margaret Beckett ise Boris Johnson ve hükümetini anayasayı çöpe atmakla suçladı. Beckett, Johnson'ı "Parlamento tatildeyken, hükümetin yetkisini istismar etmenin göbeğine utanç verici bir şekilde Kraliçe'yi sürüklüyor" sözleriyle eleştirdi.

Brexit Partisi'nin lideri Nigel Farage ise çıkan tablonun ülkenin güven oylamasına gitmesi gerektiğinin ispatı olduğunu söyledi. Farage, Brexit'e destek verenlerin seçimlere gidilmesini istediğini de aktardı.

Birleşik Krallık'ın 1973'te katıldığı AB'den ayrılması kararının alındığı referendumun üzerinden üç yıldan uzun bir süre geçti. Ancak ülkenin hangi koşullar altında AB'den ayrılacağı hala netlik kazanmadı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile üzerinde anlaştığı Brexit anlaşması, İngiltere'de parlamento tarafından üç kez reddildi. Uzlaşmazlığın temelinde anlaşmada yer alan bir madde yatıyor. Bu madde, Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşturulmamasını garanti altına almayı amaçlıyor. Ancak İngiliz siyasetçiler arasında bu maddeye karşı çıkan çok sayıda isim bulunuyor.

rtr,AFP/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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