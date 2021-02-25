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Kraliçesi Elizabeth, Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceğine karar verdi

25.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Kraliçesi Elizabeth, Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceğine karar verdi

Kraliçe Elizabeth'in Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet görevlerinden ayrılmasının ardından çiftin boşalan görevlerinin yerine kimleri getireceğine uzun zaman önce karar verdiği öne sürüldü.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın cumu günü kraliyet görevlerini resmi olarak bırakmalarının ardından yerlerine kimin geleceği merak ediliyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, çiftinin bıraktığı boşlukları kimin dolduracağını belirlemesi bekleniyor.

Daha önce bu pozisyonlar için Prenses Beatrice ve Prens Eugenie’nin isimleri geçse de bugünlerde gündemde olanlar Prenses Anne ve Wessex Kontesi Sophie.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine gelecek isimlerin çok önce belirlendiğini söyledi.

İddiaya göre; tehlike belirdiğinde, Dük ve Düşes'in geri dönmeye ve ekibin bir parçası olmaya niyetlerinin olmadığı açıktı ve Kraliçe uzun zaman önce boşaltacakları görevler için tercih ettiği adaylara dair kararını verdi.

İkinci çocuklarını bekleyen 36 yaşındaki Harry ve 39 yaşındaki Meghan'ın Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde, Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nda, İngiliz Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği'nde, Rugby Futbol Federasyonu'nda bir dizi görevi bulunuyordu.

Prenses Anne'in, Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri'ndeki başkomutanlık unvanını alması bekleniyor.

Wessex Kontesi Sophie'nin Meghan'ın Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'ndaki hamiliğini devralabileceği belirtiliyor.

Kısa süre önce Prens William'a yakın kaynaklar Cambridge Dükü'nün, kardeşi Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e takındığı aşağılayıcı ve saygısız tavır nedeniyle gerçekten "üzüldüğünü ve şoke olduğunu" öne sürmüştü. Kraliçe adına yapılan açıklamada çiftin Kraliyet'ten ayrılmasının ardından "kamu hizmetinin getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığı" belirtilmişti.

Öte yandan Harry ve Meghan çifti yaptıkları açıklamada resmi rollerinden bağımsız olarak Birleşik Krallık'a ve dünyaya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtmişti. Çift, "Hepimiz hizmet hayatı yaşayabiliriz, hizmet evrenseldir" demişti.


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