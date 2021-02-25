Kraliçesi Elizabeth, Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceğine karar verdi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın cumu günü kraliyet görevlerini resmi olarak bırakmalarının ardından yerlerine kimin geleceği merak ediliyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, çiftinin bıraktığı boşlukları kimin dolduracağını belirlemesi bekleniyor.

Daha önce bu pozisyonlar için Prenses Beatrice ve Prens Eugenie’nin isimleri geçse de bugünlerde gündemde olanlar Prenses Anne ve Wessex Kontesi Sophie.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine gelecek isimlerin çok önce belirlendiğini söyledi.

İddiaya göre; tehlike belirdiğinde, Dük ve Düşes'in geri dönmeye ve ekibin bir parçası olmaya niyetlerinin olmadığı açıktı ve Kraliçe uzun zaman önce boşaltacakları görevler için tercih ettiği adaylara dair kararını verdi.

İkinci çocuklarını bekleyen 36 yaşındaki Harry ve 39 yaşındaki Meghan'ın Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde, Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nda, İngiliz Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği'nde, Rugby Futbol Federasyonu'nda bir dizi görevi bulunuyordu.

Prenses Anne'in, Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri'ndeki başkomutanlık unvanını alması bekleniyor.