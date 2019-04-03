HABER

Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis timleri büyük tarih vurgununa dur dedi.

Kralın mezar taşını satarken yakalandılar

Balıkesir’de polis timleri büyük tarih vurgununa dur dedi. Operasyon yapan polis timleri üzerinde ’Kommagene Krallığı"nın lideri Antiacho’nun ebedi istiratgahı’ yazan 2 bin yıllık mermer ele geçirdi. Tarihi eserin 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların arabalarında yapılan aramada eski Roma İmparatorluğu’na ait olduğu ve piyasa değeri 2 milyon lira olduğu iddia edilen heykel çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ilçesinden hareket eden bir aracın içinde bulunan kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Gelen ihbarı değerlendiren polis, aracı bir süre takibe aldı. Akçay girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.M., N.K., İ.T. ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Polis, şahısların araçlarında yaptığı aramada Eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının Lideri Antiacho’nun Ebedi İstirahatgahı"yazılı Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2000 yıllık tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER'Oğlum ben Acun değilim''Oğlum ben Acun değilim'
Yaralı kızını bir an olsun bırakmadıYaralı kızını bir an olsun bırakmadı
Dolandırıp dalga geçtilerDolandırıp dalga geçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert yanıt!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Yeni belediye başkanları bakın ne kadar alacak!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.