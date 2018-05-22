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Kraliyet ailesi, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününden çok özel fotoğraflar paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

Prens Harry ile Meghan'ın görkemli düğünü gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Kensington Sarayı, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününden çok özel fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Fotoğrafları kraliyet ailesinin ünlü fotoğrafçısı Alexi Lubomirski çekti.

Kraliyet ailesi, Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğününden çok özel fotoğraflar paylaştı

Meghan Markle ve Prens Harry'nin cumartesi günü gerçekleşen düğünlerinin etkileri devam ediyor. Son olarak Kensington Sarayı, Prens Harry ile Meghan'ın düğün fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. İlk karede gelin ve damat, minik nedimelerle birlikte kameralara poz verdi.

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Kraliyet çiftinin tüm aileyle birlikte çektirdiği kare de kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.

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En çok dikkat fotoğraf ise Prens Harry ve Meghan Markle'ın, düğünlerinin yapıldığı Windsor Kalesi'nin merdivenlerinde çektirdikleri bu kare oldu.

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Fotoğrafları kraliyet ailesinin ünlü fotoğrafçısı Alexi Lubomirski çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle prens harry kraliyet ailesi

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