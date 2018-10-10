Kraliyet ailesinde büyük şok! Bilgisayarından çocuk istismarı ve hayvanlara tecavüz görüntüleri çıktı

Prens Harry'nin eski korumasının bilgisayarından çocuk pornosu ve hayvanlara tecavüz ettiği fotoğraflar çıktı.

1 / 10 İngiltere Kraliyet Ailesi eski korumalarının şokunu yaşıyor. Prens Harry'nin eski korumasının bilgisayarında 10 binden fazla çocuk pornosu görüntüleri ortaya çıktı. Eski koruma Timothy Murfitt'in ayrıca hayvanlara tecavüz ettiği fotoğrafları da olduğu öğrenildi.

2 / 10 İngiltere Kraliyet Ailesi'nde bir dönem Prens Harry'nin korumalığını yapan Timothy Murfitt'in bilgisayarında çocuk pornosu bulundu.

3 / 10 10 bine yakın rahatsız edici içeriğin bulunduğu Murfitt'in bilgisayarında hayvanlara tecavüz ettiği fotoğraflar da ortaya çıktı.

4 / 10 Murfitt iddiaları reddederken o görüntülerin nasıl bilgisayarında yer aldığını hatırlamadığını, askerdeki yaşadıklarından dolayı o dönem travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını iddia etti.

5 / 10 Olay İngiltere'yi sarsarken asıl şok Murfitt'in 'askeriyedeki örnek sicili' sebebiyle hapis cezasından kurtulması oldu.

6 / 10 Yargıç Martin Huseyin, Murfitt'e "Askeri siciliniz dikkat çekici. Bu tamamen karakteriniz dışında bir olay. Böyle bir şey tekrar olmamalı. İşbirliğiniz ve diğer faktörler göz önüne alındığında, cezanızı askıya almaya hazırım" dedi.

7 / 10 Murfitt, 6 ay hapse çarptırıldı ancak cezası 2 sene süre ile tecil ettirildi.

8 / 10

9 / 10