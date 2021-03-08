Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması İngiltere’yi Sarstı

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği ve CBS Televizyonu'nda yayınlanan söyleşide İngiliz Kraliyet Ailesi'ni, ırkçılıkla suçladı. Markle, 1 yaşındaki oğulları Archie'nin, doğmasından önceki aylarda, ten renginin ne kadar koyu olabileceğinden kaygı duyan Kraliyet ailesinin kendisini intiharın eşiğine sürüklemekle de suçladı.
Annesi siyah, babası beyaz olan 39 yaşındaki Meghan Markle, evliliği öncesinde İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir parçası olma konusunda çok naif düşünceleri olduğunu belirtti. Markle, depresyonda olduğu dönemde yardım çağrısında bulunduktan ancak ihtiyacı olan yardımı alamadıktan sonra intiharı ve kendisine zarar vermeyi düşündüğünü söyledi.
Markle, Kraliyet ailesinin oğlu Archie'nin ten rengi nedeniyle prens ünvanından mahrum bırakıldığını da öne sürdü.
Markle, bu bilginin kendisine eşi Harry tarafından iletildiğini söyledi, ancak bu kaygıları Kraliyet ailesi içinde kimlerin dile getirdiğini açıklamayı reddetti. Prens Harry de kendisinin ve eşinin mali kaynaklarının İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından kesildiğini, babası Prens Charles'ın kendisini yarı yolda bıraktığını, hatta bir ara telefonlarına çıkmadığını söyledi.
Buckingham Sarayı'ndan söyleşiye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'le yaptığı söyleşi, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın 1995 yılında, Prens Charles'la evliliğinin en mahrem ayrıntılarını anlattığı söyleşiden sonra bir kraliyet ailesi mensubuyla yapılan ve en çok merakla beklenen söyleşi oldu.
Markle, 2018 yılında Windsor Şatosu’ndaki gösterişli düğününden yaklaşık üç yıl sonra kraliyet ailesinin adını açıklamadığı bazı üyelerini acımasız ve yalancı olarak tanımladı, ırkçı söylemler kullanmakla suçladı.
Markle ayrıca Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı düğününden önce kendisini ağlatmakla suçladı.
Harry ve Meghan, kraliyet ailesini açıkça eleştirse de Kraliçe Elizabeth'ı doğrudan hedef almaktan kaçındı.
Ancak Markle yine de başında Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu ve ”Firma” olarak tanımladığı İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından susturulduğunu, bulvar gazetelerinin ırkçı haberleri karşısında yardım çağrısı yaptığını ancak karşılık bulamadığını söyledi.
36 yaşındaki Harry, kraliyet görevlerinden ayrılmalarının nedenini anlayış eksikliği olarak açıkladı ve tarihin tekerrür etmesi olasılığının kendisini korkuttuğunu söyledi. Harry’nin annesi Prenses Diana, 1997 yılında Paris’te paparazziden kaçarken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın 2020 yılı Ocak ayınca kraliyet görevlerinden ayrılacaklarını açıklamaları, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni krize sürüklemiş, Buckingham Sarayı geçtiğimiz ay bu ayrılığın kalıcı olacağını açıklamıştı. Çift, ABD’nin California eyaletinde Kraliyet ailesinden bağımsız bir hayat kurma süreci içinde.
İngiltere’den tepkiler
Amerika’da Pazar akşamı CBS televizyonunda yayınlanan özel röportajdan bazı başlıklar İngiltere’nin özellikle bulvar gazetelerinde manşete dönüştü.
Bulvar gazeteleri en çok Meghan’ın ten rengini hedef alan ırkçı söyleme ve Prens Harry’nin ifadesiyle “doğacak bebeğin ten renginin ne kadar koyu olabileceğine” odaklandı.
Markle’ın intihar etmeyi düşündüğünü söylemesi, İngiliz Daily Mirror gazetesinin manşetinde yer aldı.
Sarayda yaşanan olayların neden olduğu gerginliğin düzeyi, Sun gazetesindeki manşete yansıdı. Meghan Markle’ın “İntiharı düşündüm” sözleri, gazetenin manşetinde yer aldı.
İngiltere Başbakanlık Sözcülüğü: “Sarayın işlerine karışmayız”
Başbakanlık Sözcüsü, Başbakan Boris Johnson’ın röportajdaki iddialarla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine “Sarayın işlere karışmayız” yanıtını verdi.
Amerika’da Pazar gecesi yayınlanan program Pazartesi akşamı ITV televizyonunda İngiltere’de yayınlanıyor.