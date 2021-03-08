Kraliyet Ailesine Irkçılık Suçlaması İngiltere’yi Sarstı

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Meghan Markle, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği ve CBS Televizyonu'nda yayınlanan söyleşide İngiliz Kraliyet Ailesi'ni, ırkçılıkla suçladı. Markle, 1 yaşındaki oğulları Archie'nin, doğmasından önceki aylarda, ten renginin ne kadar koyu olabileceğinden kaygı duyan Kraliyet ailesinin kendisini intiharın eşiğine sürüklemekle de suçladı.

Annesi siyah, babası beyaz olan 39 yaşındaki Meghan Markle, evliliği öncesinde İngiliz Kraliyet Ailesi’nin bir parçası olma konusunda çok naif düşünceleri olduğunu belirtti. Markle, depresyonda olduğu dönemde yardım çağrısında bulunduktan ancak ihtiyacı olan yardımı alamadıktan sonra intiharı ve kendisine zarar vermeyi düşündüğünü söyledi.

Markle, Kraliyet ailesinin oğlu Archie'nin ten rengi nedeniyle prens ünvanından mahrum bırakıldığını da öne sürdü.

Markle, bu bilginin kendisine eşi Harry tarafından iletildiğini söyledi, ancak bu kaygıları Kraliyet ailesi içinde kimlerin dile getirdiğini açıklamayı reddetti. Prens Harry de kendisinin ve eşinin mali kaynaklarının İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından kesildiğini, babası Prens Charles'ın kendisini yarı yolda bıraktığını, hatta bir ara telefonlarına çıkmadığını söyledi.