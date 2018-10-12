Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.
Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı "dress" sözcüğünü, göğüs anlamına gelen "breast" sözcüğüyle karıştırdı.
Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi. Töreni halktan 1250 davetli izledi.
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