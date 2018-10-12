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Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

12.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in torunu ve tahtın 9 numaralı varisi Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, Windsor Şatosu'nda düzenlenen bir törenle evlendi.

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Düğünü canlı yayımlayan BBC'nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun "Ne güzel gelinlik" sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie'nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi'ne gelişinde, ekranda "Ne güzel göğüsler" yazısı belirdi.

'DRESS' SÖZCÜĞÜ 'BREAST' İLE KARIŞTI

Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı "dress" sözcüğünü, göğüs anlamına gelen "breast" sözcüğüyle karıştırdı.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi. Töreni halktan 1250 davetli izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kraliyet Düğünü ingiltere

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