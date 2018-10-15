Kraliyet düğününde gelinlik şaşkınlığı!

Düğünde gelen konuklar ve organizasyonun başarısı kadar Prenses Eugenie'nin gelinlik seçimi de damga vurdu. Prensesin tercih ettiği gelinliğin duvağı olmadığını görenler şaşırmadan edemedi. Duvak takmayı tercih etmeyen Prenses, bu kararının sebebini açıklayınca büyük takdir topladı. Meğer Prenses'in duvaksız gelinliğinin ardından 16 yıllık bir sır yatıyormuş.

1 / 17 8 yıldır birlikte olduğu iş adanu Jack Brooksbank ile dünya evine giren Prenses Eugenie, çok konuşulan düğünüyle İngiliz kraliyet ailesini bir araya getirdi.

2 / 17 Milyonlar hafta sonu gerçekleştirilen kraliyet düğününe kilitlendi.Yenilen yemekler, giyilen kıyafetler, gelen konuklarla yılın en çok konuşulan düğünleri arasında yer alan organizasyonda her şey en ince detayına kadar incelendi.Ancak herkesin aklına bir soru takıldı. Prenses Eugenie gelinliğinde neden duvak takmadı?

3 / 17 Skolyoz hastası olan prenses 12 yaşında çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyat sırtında genişçe bir iz bıraktı. Ameliyattan 16 yıl sonra prenses aslında tüm kadınlara cesaret verecek bir karar aldı. Hem de hayatının en önemli gününde...

4 / 17 Prenses bu kararını şöyle açıkladı; "Gelinliğimin sırtımdaki yarayı göstermesini istedim." Prensesin bu isteği üzerine gelinlikten duvak çıkarıldı ve gözlerden kaçmayacak bir sırt dekoltesi kullanıldı.

5 / 17 İşte ihtişamlı düğünden kareler...

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