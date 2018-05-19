Kraliyet düğününde şıklık yarışı

Yılın düğünü sadece Avrupa'nın kraliyet ailelerini ve soyluları değil; spor ve sanat dünyasının ünlülerini de bir araya getirdi. Hollywood ünlülerinden tenis kortlarının yıldızlarına dünyanın önde gelen simaları Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe akın etti.