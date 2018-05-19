Yılın düğünü sadece Avrupa'nın kraliyet ailelerini ve soyluları değil; spor ve sanat dünyasının ünlülerini de bir araya getirdi. Hollywood ünlülerinden tenis kortlarının yıldızlarına dünyanın önde gelen simaları Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe akın etti.
Kraliyet düğününde şıklık yarışı
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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George Clooney ve Amal Clooney
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David ve Victoria Beckham
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David ve Victoria Beckham
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David ve Victoria Beckham
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Serena Williams ve Alexis Ohanian
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York Düşesi Sarah Ferguson
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Abigail Spencer ve Priyanka Chopra
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Patrick J. Adams ve Troian Bellisario
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Sarah Rafferty ve Santtu Seppala
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James Corden ve Julia Carey
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Marcus Mumford ve Carey Mulligan
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Marcus Mumford ve Carey Mulligan
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James Haskell ve Chloe Madeley
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Caroline Greenwood ve Will Greenwood
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Nacho Figueras ve Delfina Blaquier
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Tom Inskip ve Lara Inskip
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Sofia Wellesley ve James Blunt
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Gabriel Macht ve Jacinda Barrett
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Jonny Wilkinson ve Shelley Jenkins
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