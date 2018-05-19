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Kraliyet düğününde şıklık yarışı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

Nefeslerimizi tutarak beklediğimiz, tüm dünyanın konuştuğu, İngiltere tahtının varisi Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününe gelen ünlü konuklar şıklıklarıyla göz kamaştırdılar...

Yılın düğünü sadece Avrupa'nın kraliyet ailelerini ve soyluları değil; spor ve sanat dünyasının ünlülerini de bir araya getirdi. Hollywood ünlülerinden tenis kortlarının yıldızlarına dünyanın önde gelen simaları Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe akın etti.

Kraliyet düğününde şıklık yarışı

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George Clooney ve Amal Clooney

George Clooney ve Amal Clooney
2 / 30

George Clooney ve Amal Clooney

George Clooney ve Amal Clooney
3 / 30

George Clooney ve Amal Clooney

George Clooney ve Amal Clooney
4 / 30

George Clooney ve Amal Clooney

George Clooney ve Amal Clooney
5 / 30

David ve Victoria Beckham

David ve Victoria Beckham
6 / 30

David ve Victoria Beckham

David ve Victoria Beckham
7 / 30

David ve Victoria Beckham

David ve Victoria Beckham
8 / 30

Oprah Wimfrey

Oprah Wimfrey
9 / 30

Oprah Wimfrey

Oprah Wimfrey
10 / 30

Serena Williams ve Alexis Ohanian

Serena Williams ve Alexis Ohanian
11 / 30

Pippa Middleton

Pippa Middleton
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York Düşesi Sarah Ferguson

York Düşesi Sarah Ferguson
13 / 30

Joss Stone

Joss Stone
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Gina Torres

Gina Torres
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Abigail Spencer ve Priyanka Chopra

Abigail Spencer ve Priyanka Chopra
16 / 30

Cressida Bonas

Cressida Bonas
17 / 30

Patrick J. Adams ve Troian Bellisario

Patrick J. Adams ve Troian Bellisario
18 / 30

Sarah Rafferty ve Santtu Seppala

Sarah Rafferty ve Santtu Seppala
19 / 30

James Corden ve Julia Carey

James Corden ve Julia Carey
20 / 30

Marcus Mumford ve Carey Mulligan

Marcus Mumford ve Carey Mulligan
21 / 30

Marcus Mumford ve Carey Mulligan

Marcus Mumford ve Carey Mulligan
22 / 30

James Haskell ve Chloe Madeley

James Haskell ve Chloe Madeley
23 / 30

Chelsy Davy

Chelsy Davy
24 / 30

Caroline Greenwood ve Will Greenwood

Caroline Greenwood ve Will Greenwood
25 / 30

Pippa Middleton

Pippa Middleton
26 / 30

Nacho Figueras ve Delfina Blaquier

Nacho Figueras ve Delfina Blaquier
27 / 30

Tom Inskip ve Lara Inskip

Tom Inskip ve Lara Inskip
28 / 30

Sofia Wellesley ve James Blunt

Sofia Wellesley ve James Blunt
29 / 30

Gabriel Macht ve Jacinda Barrett

Gabriel Macht ve Jacinda Barrett
30 / 30

Jonny Wilkinson ve Shelley Jenkins

Jonny Wilkinson ve Shelley Jenkins
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Anahtar Kelimeler:
kraliyet düğünü kıyafetler

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