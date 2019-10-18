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Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur’an dinledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu.

İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur’an dinledi.
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretlerine devam ediyor. Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor’daki Badshahi Camii’ni ziyaret etti. Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur’an dinledi. Yere oturarak Kur’an dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.

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