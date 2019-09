Kralların pastacısı şöbiyet tatlısı yaptı

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali nedeniyle kente gelen İspanya, İtalya ve Japonya’nın en ünlü şefleri baklava imalathanesine girdi. Obama’dan Papa’ya ünlü isimlerin müşterileri arasında bulunan İspanyol Pastacı şef Paco Torreblanca, şöbiyet tatlısı yaptı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında aralarında “Kralların Pastacısı” ünvanlı İspanyol Pastacı Şefi Pacı Torreblanca, İtalyan Pastacı Şefi Anthony Genoves, Japon Pastacı Şefi Yoji Tokuyoshi’nin de aralarında bulunduğu bir grup yabancı şef Gaziantep’te baklava imalathanesine girdi. İncecik açılan kat kat hamurun, fıstıkla buluşup şerbetle taçlandığı baklava yapımını ilgiyle izleyen michlen yıldızlı şefler, işin inceliklerini yerinde öğrendi. İmalat aşamasına kendileri de katıldı.

Kentte her sabah erkenden başlayan baklava mesaisinde baklavanın imalat aşamasına katılarak hamur açan şefler, içerisini fıstıkla doldurdukları baklavaların şerbetini de kendileri döktü. Yabancı şefler, fırından yeni çıkan baklavanın tadına doyamadıklarını belirtti.

Kralların Pastacısı hünerlerini döktürdü

Ünü tüm dünyaya yayılan ve “Kralların Pastacısı” ünvanlı İspanyol Pastacı Şefi Paco Torreblanca, aldığı kısa dersin ardından kollarını sıvayarak şöbiyet tatlısı yaptı. Son olarak yaptığı tatlının şerbetini de veren İspanyol şef, yaptığı şöbiyetin tadına baktı. ABD eski Başkanlarından Barack Obama’dan Papa’ya kadar dünyanın bir çok ünlü ismi müşterileri arasında bulunan İspanyol şef Torreblanca, “Baklava üretimini daha önce 2017 yılında İstanbul’da gördükten sonra bu ikinci tecrübem oldu. Burada gördüğüm üretim ve yapılış şekli çok farklı ve olağanüstü” dedi.

İtalyan şef baklava üretiminden etkilendi

Türkiye’de 2 kez bodruma geldiğini belirten İtalyan Anthony Genoves, ilk kez geldiği Gaziantep’te baklava imalathanesinden çok etkilendiğini ifade etti. Her yer Antep fıstığı olduğunu belirten İtalyan şef, “Burada olduğum İçin çok mutluyum. Hiç makine kullanmadan sadece ellerini kullanıyorlar . Oldukça etkileyici. Sadece denemek istiyorum. Daha önce iki kez Bodrum’a gitme fırsatım oldu Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum. Antep fıstığı baklavayı özel kılıyor. Özellikle hazırlık aşaması, malzemeler çok önemli. Biz İtalya’da da Antep fıstığı kullanıyoruz fakat burada her yer Antep fıstığı. Her yer yemyeşil sanki bir film gibi. Türkiye’de çok güzel bir başlangıç. Kahvaltı için en iyisi” şeklinde konuştu.

Japon şef de Antep fıstığını bayıldı

Jaapon Şef Yoji Tokuyoshi de baklavayı ve Antep fıstığını çok beğendiğini söyleyerek, “Mükemmel. Antep fıstığının tadı benim için özellikle inanılmaz taze ve lezzetli, şekeri çok fazla değil kahvaltı için mükemmel” diye konuştu.

Yabancı şefler, programın sonunda ince belli bardak eşliğinde, büyük emek ile yapılan baklava ve şöbiyetlerin tadına da baktı. Günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.