"Kralların Ressamı" anıldı

Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın 27. ölüm yıl dönümünde Kırıkkale’deki evinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Dünyada "kralların ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın 27. ölüm yıl dönümünde Kırıkkale Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından eserlerinin sergilendiği Keskin ilçesindeki evinde düzenlenen anma etkinliklerinde öğrenciler bugünün anısına resim yaptı.

"Kralların Ressamı" Rahmi Pehlivanlı’nın hatırasını yaşatmak, onu saygı ve hürmetle anmak için bir araya gelindiğini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Gelecek nesillere örnek olması adına Rahmi Pehlivanlı’nın ve Rahmi Pehlivanlı gibi sanata gönül vermiş insanların yaşatılmalarının bizim açımızdan birer ümit olduğunu hatırlatmak istiyorum. Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri Kırıkkale’ye getirildi. Bu eserler için uygun bir müze bulunarak, bunları sürekli sergileyeceğiz" dedi.

"Rahmi Pehlivanlı gençlerimize ilham kaynağıdır"

"Kralların Ressamı" namı ile dünyanın tanıdığı Rahmi Pehlivanlı’yı 27. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını kaydeden Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz ise, "Rahmi Pehlivanlı’nın Anadolu’nun bozkırından çıkıp dünya çapında ressam olması her branştan öğrencilerimize, gençlerimize ilham kaynağıdır. Anadolu insanının istediği zaman her alanda yüksek başarılar elde edebileceğini göstermesi açısından Rahmi Pehlivanlı çok iyi bir örnektir. Bu nedenle anma programı sadece bir görevi yerine getirme değil, hepimizin her alanda başarılı olabileceğimiz gerçeğini hatırlatması açısından önemlidir. Rahmi Pehlivanlı’nın başarısı hepimizi harekete geçirmeli, motive etmelidir" şeklinde konuştu.