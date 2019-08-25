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"Kralların Ressamı" anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın 27.

Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın 27. ölüm yıl dönümünde Kırıkkale’deki evinde anma etkinlikleri düzenlendi.
Dünyada "kralların ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın 27. ölüm yıl dönümünde Kırıkkale Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından eserlerinin sergilendiği Keskin ilçesindeki evinde düzenlenen anma etkinliklerinde öğrenciler bugünün anısına resim yaptı.
"Kralların Ressamı" Rahmi Pehlivanlı’nın hatırasını yaşatmak, onu saygı ve hürmetle anmak için bir araya gelindiğini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Gelecek nesillere örnek olması adına Rahmi Pehlivanlı’nın ve Rahmi Pehlivanlı gibi sanata gönül vermiş insanların yaşatılmalarının bizim açımızdan birer ümit olduğunu hatırlatmak istiyorum. Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri Kırıkkale’ye getirildi. Bu eserler için uygun bir müze bulunarak, bunları sürekli sergileyeceğiz" dedi.

"Rahmi Pehlivanlı gençlerimize ilham kaynağıdır"
"Kralların Ressamı" namı ile dünyanın tanıdığı Rahmi Pehlivanlı’yı 27. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla andıklarını kaydeden Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz ise, "Rahmi Pehlivanlı’nın Anadolu’nun bozkırından çıkıp dünya çapında ressam olması her branştan öğrencilerimize, gençlerimize ilham kaynağıdır. Anadolu insanının istediği zaman her alanda yüksek başarılar elde edebileceğini göstermesi açısından Rahmi Pehlivanlı çok iyi bir örnektir. Bu nedenle anma programı sadece bir görevi yerine getirme değil, hepimizin her alanda başarılı olabileceğimiz gerçeğini hatırlatması açısından önemlidir. Rahmi Pehlivanlı’nın başarısı hepimizi harekete geçirmeli, motive etmelidir" şeklinde konuştu.

"Devlet adamlarının resimlerini yaptı"
Rahmi Pehlivanlı’nın sanatıyla Anadolu’yu evrensel dille buluşturduğunu dile getiren Demiröz, "Bozkırın fırçası, Avrupa devlet başkanlarının saraylarından Afrika devlet başkanlarının saraylarına kadar birçok ülkeye konuk olmuş, onlarca devlet adamının resimlerini yapmıştır. Bu resimler Keskin’dir, Kırıkkale’dir, Türkiye’dir. Anadolu’nun dünyayı kucaklayan sevgisidir" dedi.
Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Eliri ve Doç. Dr. Rafet Metin tarafından ‘Rahmi Pehlivanlı ve Sanatçı Kişiliği’ konulu bir konferans verildi. Buradaki anma etkinliklerinde öğrenciler, Rahmi Pehlivanlı anısına resim yaptı. Programa Vali Yardımcısı ve Keskin Kaymakam Vekili Osman Akbaş, Kırıkkale Belediye Başkan Vekili Halil Danacı, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, il müdürleri, meslek kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.
Rahmi Pehlivanlı’ya 1969’da Fransa Côte D’Azure’da düzenlenen uluslararası bir sergide birincilik ödülü ve diploma verildi. 1981 yılında İtalya’daki Accademia Universale Roma tarafından “Accademico Benemerito” diploması ve fahri hocalık unvanı verilen sanatçı adına sürekli bir kürsü ayrıldı. Pehlivanlı, aralıksız olarak resim çalışmalarını ölünceye kadar sürdürmüş ve yaşamının değişik evrelerinde eser vermiş bir sanatçıdır. Anadolu’da gece-gündüz yüzlerce kilometre kat eden Pehlivanlı, “Renk Renk Türkiye’m” adlı koleksiyonunu da tamamlamıştır.

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