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"Kralların ressamı"nın 179 eseri Kırıkkale'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç: "Önümüzdeki günlerde bu güzel koleksiyonun çok daha görülebilir, duyulabilir ve anlaşılabilir olması çalışmalarımız olacak"

"Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve ODTÜ'de bulunan 179 tablosu Kırıkkale'ye getirildi.

Nur Cami Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende eserlerin bazıları sergilendi.

Törende bir konuşma yapan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'nin geçmişteki değerleriyle İç Anadolu Bölgesi'nde önemli illerden biri olduğunu belirtti.

Sezer, Rahmi Pehlivanlı'nın anılmasının bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kırıkkale’den kopmuş olan eserler, asıl topraklarında sergilenme imkanı bulacak. Bir taraftan da biz hem bunların sergileneceği müze çalışmalarına da başladık. Belediye Başkanımız ile geçen hafta gezdik. Endüstri Meslek Lisesinin arka tarafında kantin olarak bulunan alanı biz güzel bir şekilde eylül ayına kadar restore ettirip Rahmi Pehlivanlı’nın eserlerinin sergileneceği bir müze haline getireceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da "kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'yı Keskin'den dünyaya açılan kapı olarak gördüklerini söyledi.

Sanata hizmet yolunda kurumsal ve şahsi olarak yapılan tüm hizmetlerin yanında olduklarını belirten Tokaç, "Önümüzdeki günlerde bu güzel koleksiyonun çok daha görülebilir, duyulabilir ve anlaşılabilir olması çalışmalarımız olacak. Buraya kadar gelen süreçte eserlerin devrinin alınmasından sonra aslı yerine evine dönmesi gerekenleri bugün burada tescilleyeceğiz. Bundan sonrada yeni sanatkarlarımıza ışık tutmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, Genel Müdürü Tokaç ve protokol üyeleri, sergiyi gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Kralların Ressamı Rahmi Pehlivanlı

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