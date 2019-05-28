"Kralların ressamı"nın 179 eseri Kırıkkale'ye getirildi

"Kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'nın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve ODTÜ'de bulunan 179 tablosu Kırıkkale'ye getirildi.

Nur Cami Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende eserlerin bazıları sergilendi.

Törende bir konuşma yapan Vali Yunus Sezer, Kırıkkale'nin geçmişteki değerleriyle İç Anadolu Bölgesi'nde önemli illerden biri olduğunu belirtti.

Sezer, Rahmi Pehlivanlı'nın anılmasının bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Kırıkkale’den kopmuş olan eserler, asıl topraklarında sergilenme imkanı bulacak. Bir taraftan da biz hem bunların sergileneceği müze çalışmalarına da başladık. Belediye Başkanımız ile geçen hafta gezdik. Endüstri Meslek Lisesinin arka tarafında kantin olarak bulunan alanı biz güzel bir şekilde eylül ayına kadar restore ettirip Rahmi Pehlivanlı’nın eserlerinin sergileneceği bir müze haline getireceğiz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç da "kralların ressamı" olarak tanınan merhum Rahmi Pehlivanlı'yı Keskin'den dünyaya açılan kapı olarak gördüklerini söyledi.