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Kramp-Karrenbauer: Türk-Rus planı barış getirmeyecek

24.10.2019 22:05 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı, Türk-Rus mutabakatının barış getirmeyeceğini ve siyasi çözüm için yetersiz olduğunu öne sürdü.

Kramp-Karrenbauer: Türk-Rus planı barış getirmeyecek

Bakan ayrıca Türk mevkidaşı Akar’ın da uluslararası çözümlere açık olduğunu söyledi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, birkaç gün önce Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatını eleştirdi.

Perşembe günü Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı esnasında açıklamalarda bulunan Bakan, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusu için üzerinde mutabakata vardığı planın kalıcı bir çözüm sunmadığını savundu. Kramp-Karrenbauer, "Soçi mutabakatının barışı sağlamadığı ve siyasi bir çözüm için kalıcı bir taban oluşturmadığı" konusunda İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla hemfikir olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı, Soçi mutabakatının öngördüğü düzenin yerine, uluslararası bir siyasi çözümün gerekli olduğunu savundu. Bakan birkaç gün önce Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi ve Rusya ile Türkiye'nin de dahil edildiği bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti. Brüksel kulislerinden aktarılan bilgilere göre, NATO savunma bakanları ilk istişarelerinde Kramp-Karrenbauer'e söz konusu önerisi için müteşekkir olduklarını ifade etti.

"Hulusi Akar uluslararası çözüme açık"

Bakan, "NATO'yu da bir arada tutacak ortak bir çözüm bulmanın" gerekliliğini vurguladı.

Kramp-Karrenbauer, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akar'ın kendisine uluslararası çözümlere açık olduğunu ifade ettiğini aktardı. Bakan ayrıca mevkidaşı Akar'ın kendisine "bölgede büyük bir yeniden iskan programı veya etnik temizlik söz konusu olmayacağına" ilişkin güvence verdiğini kaydetti.

Görevi kısa süre önce devralan savunma bakanının önerisi, Alman siyasetini karıştırmıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bakanın önerisine ilişkin hükümet içerisinde henüz ortak bir tutum olmadığını ifade etmişti. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Kramp-Karrenbauer'e sert tepki göstererek "Uluslararası alanda bizim güvenilir olmamız, Alman federal hükümetinin bir bütün halinde çalışması ve bu tür önerileri tek ses olarak gündeme getirmesi beklenir" demişti.

Son olarak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda operasyon düzenlediği bölgeyi "ilhak" ettiğini savunan Kramp-Karrenbauer, muhalefet tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Dışişleri Bakanı Maas, Cumartesi günü Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara'ya gidecek.

Reuters/BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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