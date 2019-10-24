Kramp-Karrenbauer: Türk-Rus planı barış getirmeyecek

Bakan ayrıca Türk mevkidaşı Akar’ın da uluslararası çözümlere açık olduğunu söyledi.Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, birkaç gün önce Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatını eleştirdi.

Perşembe günü Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı esnasında açıklamalarda bulunan Bakan, Rusya ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusu için üzerinde mutabakata vardığı planın kalıcı bir çözüm sunmadığını savundu. Kramp-Karrenbauer, "Soçi mutabakatının barışı sağlamadığı ve siyasi bir çözüm için kalıcı bir taban oluşturmadığı" konusunda İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla hemfikir olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı, Soçi mutabakatının öngördüğü düzenin yerine, uluslararası bir siyasi çözümün gerekli olduğunu savundu. Bakan birkaç gün önce Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası denetime tabi ve Rusya ile Türkiye'nin de dahil edildiği bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti. Brüksel kulislerinden aktarılan bilgilere göre, NATO savunma bakanları ilk istişarelerinde Kramp-Karrenbauer'e söz konusu önerisi için müteşekkir olduklarını ifade etti.