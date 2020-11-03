Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer?

Kramp girmesi sodyum, magnezyum, kalsiyum ve potasyum eksikliğine bağlı olarak meydana gelebildiği gibi uzun süreli hareketsiz kalmak da krampa sebep olabilir. Peki kramp neden girer, tedavisi nedir? İşte tüm detaylar. Kramp Nedir? Kaslarda oluşan istem dışı ağrı ya da kasılmalardan meydana gelen kramp, kas spazmı olarak da bilinir. Hareketi sağlamak amacıyla kasılıp gevşeyen kaslar, gevşemeden yeniden kasılırsa ya da beyin kaslara gevşeme sinyalini ulaştırmada problem yaşarsa kramp oluşur. Kramplar vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilir. Kramp Neden Girer? Genç ya da yetişkin fark etmeksizin, bu sorunu herkes yaşayabilir. Genelde krampın yetişkin insanlarda görülme yeri bacaklardır. Kramp kendini; sıkışma, spazm ya da bükülme gibi farklı etkiler ile gösterir.

Gece vakitlerinde de görülen bu sıkışma, kısa süreli olsa da oldukça ağrılı geçebilir. Önemsenmesi gereken sağlık sorunlarından biridir. Çünkü kramp girmesi aslında vücudun, belirli bir sorunu olduğunun göstergesidir. Bu yüzden de krampın oluşum nedenine mutlaka bakmak gerekir. Peki kramp neden olur?

Neden olarak pek çok yerde karşılaşıldığı gibi krampta da beslenme düzensizliğinden bahsedilir. Eğer kişide olması gerekenden farklı, düzensiz ve sağlıksız besinler ile dolu bir beslenme şekli mevcut ise bu durum kramp girme ihtimalini güçlendirir. Uzun süre hareketsiz kalmak da yine krampı etkileyen unsurlar arasındadır. Uzun bir süre boyunca oturma, ayakta kalma, aynı pozisyonda herhangi bir şekilde durmak kramp sebeplerindendir.

Bununla birlikte vücutta kalsiyum, sodyum ve magnezyum gibi minerallerin eksikliği de kramplara neden olan unsurlar arasındadır. Spor yaptıktan sonra vücudun oldukça yüksek seviyedeki su ve tuz kaybından bahsedilir. Bu tuzun olması gerektiği seviyeye gelememesi ve sıvı kaybı kramp oluşumuna sebep olabilen faktörlerdendir.

Bazı vitamin eksiklikleri de kramp girmesi ihtimalini tetikler. Özellikle B1, B5, D ve B6 vitaminlerinin yetersiz olması durumunda kramp sık görülen sorunlar arasında yer alır. Ayağa Giren Kramp Nasıl Geçer? Özellikle yetişkinlerde kramp ayak ve bacağa girer. Bu bölgeler de oldukça yoğun acının yaşandığı alanlardır. Kısa süreli olsa bile bu uyuşukluk, can yakan seviyede olabilir.

Baldıra giren kramplar için önerilen tedavi yöntemi germe hareketinin yapılmasıdır. Bu sayede acı, gevşeyerek geçer. Aynı zamanda ovma şeklinde de bir tedavi yapılarak, acı hafifletilir ve sonrasında tamamen geçirilir. Kramp olağan değil, istem dışı bir kasılmadır. Bu yüzden beyin, o noktada vücuttan sinyali doğrudan alamaz ve kişinin kendi müdahalesini gerektirir. Özellikle ovma hareketi yapılması oldukça önemlidir.

Ayağa kramp girmesi en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Bu esnada kasılan kasların gevşek bir hale getirilmesi esastır. Öncelikle bu bölgeyi ovmak ilk tercih olmalıdır. Sonrasında buz tedavisi ya da sıcak su torbası gibi seçenekler kullanılır.