Kramp : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kramp, kaslarda ani bir şekilde meydana gelen istem dışı kasılmalar sonucu oldukça acı veren bir durumdur. Hemen herkes hayatının bir döneminde kramp problemiyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunur. Kas kasılması, hareket edilemeyecek boyutta rahatsız verici olabilir. Kasılan bölge, elle tutulduğunda ya da gözle görülebilir şekilde sertleşir. Genellikle birkaç saniye sürer ve sonrasında kendiliğinden geçer. Kasılmalar genellikle bacaklarda, kollarda ve sırt bölgesinde görülür. Özellikle sabaha karşı acı içinde uyanmaya sebep olabilir ve gece boyu birkaç kez tekrarlayabilir. Baldırda meydana gelen kasılmalar ayaktaki kasılmalara göre daha ağrılıdır ve ağrı kasılma geçtikten sonra da devam edebilir. Genellikle bacağın gergin tutulup ayağın bilekten beden doğru çekilmesiyle birlikte rahatlama sağlanır. Kramp Neden Olur? Kasılmalar bazı basit durumlardan kaynaklanabileceği gibi çok ciddi sebeplerden dolayı da yaşanabilir. Özellikle çok sık tekrarlayan kasılmalarda mutlaka bir uzman doktora görünmek gerekir. Krampın başlıca nedenleri ise şu şekildedir:

1. Yaralanma Yaralanmaya sebep olabilecek bir travmadan dolayı kemikte bir kırılma yaşanması halinde vücut bu duruma bir savunma mekanizması geliştirir ve kas kasılmaları yaşanır. Kırılmalarda hastanın hareket etmemesi gerektiği için kaslar hareketi en aza indirerek hasarlı bölgeyi koruma altına alır. Aynı şekilde kas yaralanmaları da kaslarda kasılmalara neden olur. 2. Kasların fazla kullanılması Kasları çok hareketli kişilerde, sporcularda ya da meslek icabı kaslarını kullanan insanlarda kas yorgunluğu meydana gelir. Bu da kaslarda kasılmalara yol açar. Bu tarz kasılmalar aktivite esnasında ya da aktiviteden saatler sonra meydana gelebilir. Kaslardaki ağrı aslında kasların yorulduğunun bir belirtisidir. Bu yorgunluk hissini görmezden gelmemek gerekir. Aktiviteye devam edilmesi durumunda kas kasılmaları meydana şiddetlenebilir. Öyle ki yemek yedikten sonra yüzülmemesinin gerekliliği de bu nedene dayanır. Kaslardan çekilip midede toplanan kan, yüzerken kasların kasılmasına neden olur. Uzun süre aynı pozisyonda oturulması, bu pozisyona alışkın olmayan bir bedende kasılmaların meydana gelmesine neden olur. İlerlemiş yaştaki kişiler de çok yoğun şekilde fiziksel aktivite yaptıklarında kasılmalarla karşılaşabilirler.

3. Vücudun susuz kalması Yapılan spor aktiviteleri sonrasında çok fazla ter atımı olur. Vücutta bu ter atımını karşılayacak kadar su bulunmadığı durumda kasılmalar meydana gelir. Bu açıdan bol su tüketmek, vücudun susuz kalmasını önleyerek kasılmaların da önüne geçer. Sıcak havalarda görülme sıklığı fazladır. Sıcak çarpmasının da bir belirtisi olarak kaslarda kasılma görülebilir. Alınan idrar söktürücü ilaçlar ve az sıvı tüketimi yaşlı kişilerde risk teşkil eder. Sodyum eksikliği de kaslardaki kasılmaların bir nedeni olabilir. Kasların düzgün çalışabilmeleri vücuttaki sodyum miktarına bağlıdır. 4. Kandaki kalsiyum, magnezyum ve potasyumun düşük olması Kanda kalsiyum ve magnezyum miktarlarının düşük olması sinir uçlarını ve bu sinirlerin etkilediği kasların uyarılmasını artırır. Özellikle hamilelerde ve yaşlılarda yaşanan kas kasılmasının sebebi budur. Çünkü hamilelerde genellikle besin takviyesi yapılmıyorsa, magnezyum ve kalsiyum miktarlarında düşmeler görülür. Bunların dışında, hipervantilasyon (çok uzun ve derin nefes alma), yetersiz beslenme, aşırı kusma, D vitamini eksikliği gibi nedenler de kaslarda kasılmalara neden olur.

5. Kullanılan ilaçlar Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri nedeniyle de kasılmalar görülebilir. Tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları, kolesterol düşürücü haplar, diyaliz tedavisi ve özellikle yaşlı insanların kullandığı idrar söktürücü ilaçlar yan etkileri itibarıyla kas kasılmalarının yaşanmasına neden olabilirler. Kramp Nasıl Geçer? Bu hastalıkta, bilinen tıbbi bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Basit nedenlerden dolayı kas kasılmaları yaşanıyorsa evde uygulanabilecek yöntemlerle bu durumdan kurtulmak mümkün. Eğer kasılmaların altında yatan neden başka ise ve ciddi bir hastalık nedeniyle kas kasılmaları görülüyorsa, teşhisi konulan hastalığın tedavisi yapıldığı takdirde kasılmalar da son bulur. Kramp ağrısına ne iyi gelir? Bunun için evde uygulanabilecek tedavi yöntemleri bulunuyor. 1. Soğuk kompres Kaslardaki kasılmalardan sonra meydana gelen ağrı dinebilir ancak bir zaman sonra kasılan bölgedeki ağrı devam eder. Kramp sonrası ağrı nasıl geçer? Bunun için yapılması gereken ilk şey kasılan bölgenin üzerine, soğuk kompres uygulamaktır. Soğuk kompres uygulamasıyla birlikte bir süre sonra kasılan bölgede rahatlama görülmeye başlanır. Çünkü soğuğun ağrıyı uyuşturma etkisi bulunur. Bu uygulama aynı zamanda enflamasyonu azaltır ve kasılan kas grubunu dinlendirir. Kan damarlarında daraltıcı etki yaparak da ağrının geçmesine yardımcı olur.

2. Elma sirkesi Yüksek potasyum içeren ham elma sirkesi, kas kasılmalarının doğal yolla geçmesindeki en büyük yardımcılardan biridir. Potasyum eksikliği, kas kasılmalarında önemli bir rol oynadığı için bu eksikliğin giderilmesi, kasılmaların oluşmasına da engel olur. Elma sirkesinin içinde bulunan bazı maddeler, dehidratasyonu önler ve vücut sıvı dengesini kontrol altında tutar. Bunun için bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı elma sirkesi katın. Bu karışımı günde bir kez tüketmeniz yeterlidir. 3. Epsom tuz Epsom tuz, kasları gevşetir ve kas kasılmalarını tedavi eder. Küveti ılık su ile doldurun, iki bardak epsom tuz ekleyin ve karıştırın. 20-25 dakika boyunca küvette bekleyin. Genellikle bu duştan sonra sorun ortadan kalkar. Yine de kas kasılmaları devam ederse, ertesi gün tekrar uygulayabilirsiniz. Epsom tuz; kalp hastalarının, yüksek tansiyonu olanların ve diyabet hastalarının kullanımına uygun değildir. 4. Karanfil yağı Karanfil yağı, anti-inflamatuar özelliği sayesinde kasılmaların oluşumunun engellenmesinde, kas kasılmalarının neden olduğu iltihapların ve şişliğin giderilmesinde etkilidir. Aynı zamanda anestezik özelliğinden dolayı da ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Bir miktar karanfil yağını ısıtın ve kasılmaların olduğu bölgeye sürün. 5 dakika boyunca bu bölgeye masaj yapın. Kasılmalar geçene kadar bu işleme devam edebilirsiniz.