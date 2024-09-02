Krea AI nedir, nasıl kullanılır? Krea AI ücretsiz mi?

Kullanıcılar tarafından sisteme aktarılan verilerle yapay zekâ modellerinin eğitilebildiği Krea AI platformu bir çeşit tasarım aracıdır. Yapay zeka tabanlı bu tasarım aracında gerçek zamanlı görüntüler ya da videolar oluşturulabilir. Krea AI araçlarından yararlanan kullanıcılar, bu platform üzerinde oluşturdukları tasarımları geliştirebilir. Farklı plan seçeneklerine sahip olan Krea AI tasarım aracını keşfetmeyi hedefleyen kullanıcılara bu platforma nereden ve hangi adımlarla giriş yapıldığı belirtilmelidir.
Yapay zekâ araçlarından biri olan Krea AI, içerik üreticilerin çeşitli görselleri teknik tasarlayıp geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu AI platformu ile görsel içeriklerin ve videoların bireysel stillere göre özelleştirilmesi söz konusu olur. Krea AI 2.500’den fazla yapay zeka modelini kapsamaktadır. Bu aracın gerçek zamanlı üretim özelliğiyle öne çıktığı söylenmelidir.
Kullanıcılardan sisteme aktarılan veriler doğrultusunda gerçek zamanlı görüntü ve video oluşturulması amacıyla kullanılan Krea AI, pek çok alana yönelik yaratıcı tasarımların geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu yapay zeka aracının tasarımcılara sundukları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:
Krea AI tasarım aracını keşfetmek isteyen kullanıcılar, bu yapay zeka platformunun nasıl kullanıldığını araştırır. Ücretsiz veya ücretli plan seçenekleriyle Krea AI yapay zeka tasarım aracını deneyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip etmelidir:
Krea AI yapay zekâ tasarım aracından çeşitli plan seçenekleriyle yararlanabilir. İlk olarak bu platformun ücretsiz olarak kullanılabildiği belirtilmelidir. Krea AI resmî sitesinde açıklanan bilgilere göre, platformun sınırlı araçlarla ücretsiz olarak kullanılması mümkündür. Bu yapay zekâ tasarım aracının aylık ücretlendirmelerle sahip olunabilen diğer planları ise aşağıdaki gibidir:
Maksimum plan