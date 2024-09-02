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Krea AI nedir, nasıl kullanılır? Krea AI ücretsiz mi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
02.09.2024 15:07
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Yapay zekâ modelleri içeren Krea AI tasarım aracı, kullanıcılara farklı alanlara yönelik görüntü/video oluşturma imkânı tanır. Krea AI tasarım aracını kullanacak olan kişiler, içerdiği özelliklere göre şekillendirilen farklı planlardan yararlanabilir. Gerçek zamanlı görüntü oluşturma ve video geliştirme gibi özelliklerin bulunduğu Krea AI platformunu yakından incelemek isteyen kişilere ise bu platformun ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi verilmesi gerekir.

Krea AI nedir, nasıl kullanılır? Krea AI ücretsiz mi?

Kullanıcılar tarafından sisteme aktarılan verilerle yapay zekâ modellerinin eğitilebildiği Krea AI platformu bir çeşit tasarım aracıdır. Yapay zeka tabanlı bu tasarım aracında gerçek zamanlı görüntüler ya da videolar oluşturulabilir. Krea AI araçlarından yararlanan kullanıcılar, bu platform üzerinde oluşturdukları tasarımları geliştirebilir. Farklı plan seçeneklerine sahip olan Krea AI tasarım aracını keşfetmeyi hedefleyen kullanıcılara bu platforma nereden ve hangi adımlarla giriş yapıldığı belirtilmelidir.

Krea AI nedir?

Yapay zekâ araçlarından biri olan Krea AI, içerik üreticilerin çeşitli görselleri teknik tasarlayıp geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu AI platformu ile görsel içeriklerin ve videoların bireysel stillere göre özelleştirilmesi söz konusu olur. Krea AI 2.500’den fazla yapay zeka modelini kapsamaktadır. Bu aracın gerçek zamanlı üretim özelliğiyle öne çıktığı söylenmelidir.

Krea AI ne işe yarar?

Kullanıcılardan sisteme aktarılan veriler doğrultusunda gerçek zamanlı görüntü ve video oluşturulması amacıyla kullanılan Krea AI, pek çok alana yönelik yaratıcı tasarımların geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu yapay zeka aracının tasarımcılara sundukları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Krea AI ile görüntü iyileştirme ve yüksek kaliteli görseller oluşturma gibi işlemler gerçekleştirilir.
  • Bu tasarım aracını kullanan kişiler, özel veri kümeleri oluşturarak AI (yapay zekâ) modellerini eğitebilir.
  • Krea AI ile gerçek zamanlı tuval düzenleyici ve video geliştirici gibi özellikler deneyimlenebilir.
  • Bu araç sayesinde sisteme aktarılan taslak çizimler ya da metin türündeki komutlar görsellere dönüştürülebilir.

Krea AI nasıl kullanılır?

Krea AI tasarım aracını keşfetmek isteyen kullanıcılar, bu yapay zeka platformunun nasıl kullanıldığını araştırır. Ücretsiz veya ücretli plan seçenekleriyle Krea AI yapay zeka tasarım aracını deneyecek olan kişiler aşağıdaki adımları takip etmelidir:

  • İlk olarak Krea AI resmî sitesine giriş yapan kullanıcı adayları “Kaydol” butonuna tıklamalıdır.
  • E-posta adresi veya Google hesabı ile kullanıcı profilini oluşturan kişiler, Krea AI ana sayfasından araç seçimi yaparak platforma giriş yapabilir.
  • Gerçek zamanlı tuval düzenleyici ya da video oluşturucu gibi araçlardan birini seçen Krea AI kullanıcıları, tasarımı geliştirmek için platforma görüntü, çizim, şekil veya metin verisi aktarmalıdır.
  • Bu sayede yapay zekâ destekli tasarım aracına aktarılan verilere göre oluşturulan görsel ya da video Krea AI tarafından kullanıcılara sunulan düzenleme araçlarıyla düzenlenebilir.
  • Tasarımını Krea AI ile oluşturup geliştirme işlemlerini tamamlayan bir kişi, bu platformda tasarladığı görüntü veya video dosyasını cihaz sistemine yükleyebilir.

Krea AI ücretsiz mi?

Krea AI yapay zekâ tasarım aracından çeşitli plan seçenekleriyle yararlanabilir. İlk olarak bu platformun ücretsiz olarak kullanılabildiği belirtilmelidir. Krea AI resmî sitesinde açıklanan bilgilere göre, platformun sınırlı araçlarla ücretsiz olarak kullanılması mümkündür. Bu yapay zekâ tasarım aracının aylık ücretlendirmelerle sahip olunabilen diğer planları ise aşağıdaki gibidir:

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka görüntü tasarım video
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