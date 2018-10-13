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"Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

"Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Verimlilik Vakfı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğiyle her alanda verimliliği artırmak amacıyla düzenlediği "Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi" (KEVK) başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde başlayan kongre ile ülke ekonomilerinin kalkınmasında önemli rol oynayan kültürel ve kreatif endüstrilerde verimliliğin artırılması, ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve gelişimiyle ilgili önerilerin oluşturulması hedefleniyor.

Kongreye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Telif Hakları ve Yaratıcı Endüstriler Sektöründe Müdür Yardımcısı Dimiter Gantchev, Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Atay ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, kongrenin Türkiye'ye yeni kazanımlar getireceğini belirtti.

Arısoy, kültür ve sanatın kendisine özgü hassasiyetlerini ihmal etmeden bünyesindeki ekonomik potansiyelin değerlendirilmesini önemli bulduklarını ifade ederek, "Biz bakanlık olarak Türkiye'de sanatın ve sanatçının hakkının teslim edilmesi, itibarının artması ve dünyaca hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz. Son dönmelerde Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Sanat eserlerinin tescilini ve eser üzerindeki hak sahiplerini belirlemesini sağlayacak bir sistem. Bundan sonra da benzeri uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nabi Avcı da Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün güzel bir yasa tasarısı hazırladığını bu nedenle kendilerini kutladığını belirtti. Avcı, "Hazırlanan telif hakları yasasıyla bu büyük ölçüde ve yine bu yasanın içinde özellikle müzik ve sinema sektörünün payının çok geniş bir yer tuttuğunu bilerek değerlendirmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü ise hızla gelişen dünyanın hemen her alanına verimlilik merkeziyle bakıldığını, bunu görmek için istatistikler, datalar oluşturulduğunu ve karar vericilerin kararlarına etki eden en sağlıklı değerlendirmeleri verimlilik merkezli analizlerin oluşturduğunu belirtti.

Kömürcü, "Verimlilik metodolojisi harcanan kaynaklarla emek, zaman, maliyet gibi girdilerle hedef arasındaki ilişkiyi, süreç içinde ve veriler üzerinde ortaya çıkan sonuçlarla kıyaslayarak her alanda sorunları görünür hale getiriyor. İyileştirmeler yapmayı mümkün kılıyor. Bu yaklaşım eldeki kaynaklarla çıktıları maksimize etmeye dönük bir verimlilik anlayışı üzerine bina ediliyor. Bilişim teknolojilerinin de imkanlarını kullanarak rakamlarda konuşulan ekonomi, mühendislik, enerji gibi alanlarda bunu yapmak çok daha kolay. Amacımız kreatif endüstrilerde ve sektörlerde verimliliği artırmak. Sonuçlarıyla geleceğe ışık tutmada katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi'nde 6 farklı komisyon da çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda komisyonlar, "Müzik ve Gösteri Sanatları", "Sinema, Radyo ve Televizyon", "Edebiyat ve Yayıncılık", "Görsel Sanatlar", "Medya ve Reklamcılık", "Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri" ve "Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği" konularında 2 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi Kültür ve Turizm Bakanlığı

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