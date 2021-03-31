HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı

Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı

31.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çektiği krediyi ödeyemediği gerekçesiyle mal varlıklarına haciz gelen kişi, tepkisini banka şubesinin camlarına ayran ve yumurta atarak gösterdi.Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana geldi.

1/

Antalya’da çektiği krediyi ödeyemediği gerekçesiyle mal varlıklarına haciz gelen kişi, tepkisini banka şubesinin camlarına ayran ve yumurta atarak gösterdi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki bir bankanın bölge müdürlüğü binasında meydana geldi. Bir süre önce bankadan kredi kullanan Cafer B. (45) belirlenen sürede ödemelerini yapamayınca ev ve kamyonuna haciz geldiği iddia edildi. Banka ile bu durumu çözmeye çalışan Cafer B., bir sonuç alamayınca bunalıma girdi. Sabah saatlerinde yine bankaya konuşmaya gelen Cafer B., yine sonuç alamayınca yakındaki bir marketten 15 ayran ve 10 yumurta aldı. Bankanın önüne gelen Cafer B., elindeki ayran ve yumurtaları camlara fırlattı. Ayranlar camda patlarken neye uğradıklarına şaşıran banka çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Camları ayran ve yumurtaya boyayan Cafer B., daha sonra yolun karşısına geçip beklemeye başladı. Kısa sürede bölgeye gelen polis, banka görevlilerinin gösterdiği Cafer B’.yi ekip aracına aldı. Polis yaptığı incelemenin ardından Cafer B.’yi ifadesini almak üzere merkeze götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

2016'daki Adana Valiliği saldırısında flaş gelişme!

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.