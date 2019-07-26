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Kredi dolandırıcılarına operasyon: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 22 kişi, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kredi notu düşük olan ve bankadan kredi almakta zorlanan insanları kredi verme vaadiyle dolandıran 22 kişi, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kredi notu düşük insanlara kredi verme vaadi ve konteyner satışı ile ilgili görüşme yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişileri takibe aldı. Polis bugün, Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenledi. 22 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flash bellek, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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