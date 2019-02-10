HABER

Kredi işlemlerine ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 07:32 | Son Güncelleme

BANKALARIN kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- BANKALARIN kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yönetmeliğe eklenen geçici madde gereğince, maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yönetmeliğe eklenen ve ihtiyaç kredisi borcu olanlara 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı tanıyan geçici madde ise şöyle:
“Bu maddenin yürürlük tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kurtulmuş: Tek dertleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (2)Kurtulmuş: Tek dertleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (2)
Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok (3)Özhaseki: 'Şu siyasi görüşten' diye işten attığım bir adam yok (3)

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Erdoğan: Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı: Şahsımı telefonla arayarak...

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Karamollaoğlu: 'Hırsızlık yok' diyemiyor, 'bizim hırsızımız iyidir' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.