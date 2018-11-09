Kredi kartı borcunu ödemek için lise öğrencisini gasp etti

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da takip ettiği lise öğrencisi Duygu K.'yı tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasp ettiği belirtilen Kemal Pelit (22), 100 kameranın görüntüsü incelenerek yakalandı. Pelit polisteki ifadesinde, 25 bin liralık kredi kartı borcunu ödeyebilmek için gasp yaptığını itiraf etti.

Olay, geçen hafta Aksu ilçesinde meydana geldi. İddialara göre daha önce kuaförlük yapan Kemal Pelit özel bir lisede öğrenci olan Duygu K.'yı uzun süre takip etti. Dere yatağında Duygu K.'yı sıkıştıran Pelit, tabancayla tehdit etti. Duygu K.'nın cep telefonunu gasp eden Pelit, motosikletle olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Olay yeri ve çevresindeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Kemal Pelit olduğunu tespit etti.

Dün akşam saatlerinde Kemal Pelit'i gözaltına alan ekipler, Duygu K.'nın cep telefonunun yanı sıra, olayda kullandığı tespit edilen kuru sıkı tabanca, gaz tabancası fişeği, motosiklet ile 5 gram esrar maddesi ele geçirdi. Kemal Pelit polisteki ifadesinde, yeni nişanlandığını, bu yüzden 25 bin lira borcu olduğunu kaydetti. Pelit'in, telefonu satmaya götürdüğünde alıcının cihazın ekranın kırık olması dolayısıyla 200 lira teklif ettiği, bu nedenle satmaktan vazgeçtiğini anlattığını kaydedildi.

Kemal Pelit, ifadesinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

