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Kredi kartı çıkartmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 100 bin lira borç çıktı

21.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan ev hanımı Zeynep Yıldırım (47), eşinin uzaktan tanıdığı olan V.A.'nın (34) ‘Sana kredi kartı çıkarttıracağım’ sözüne inandı, başına gelmeyen kalmadı. 2 kredi kartının da eline geçmeden boşaltıldığını öne süren Yıldırım, faizleriyle birlikte yaklaşık 100 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. V.A.'nın daha önce başkalarını da dolandırdığı, mağdurlar tarafından yakalanarak darp edilip kadın iç çamaşırı giydirilerek fotoğraflarının internete yüklendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kredi kartı çıkartmak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Tam 100 bin lira borç çıktı

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi ev hanımı Zeynep Yıldırım (47), 7 sene önce oğlu cezaevine girince ona avukat tutmak için para arayışına girdi. Yıldırım, evde otururken eşi Mustafa’nın (50) uzaktan tanıdığı V.A. (34) eve geldi ve ‘Abla sen hiç merak etme. Benim tanıdıklarım var sana kredi kartı çıkartırım. Oğlunu da cezaevinden çıkartırız’ dedi.
Bunun üzerine kadın, ‘Ben çalışmıyorum, bir gelirim yok? Banka nasıl kart versin’ deyince, ‘Abla hallederiz biz. Mersin’deki banka şubesine gideceğiz’ yanıtını aldı.

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Oğlunu cezaevinden kurtarmak için başka çare bulamayan Zeynep Yıldırım, V.A. ile birlikte Mersin’e gitti. Okuma ve yazması olmayan kadın, burada özel bir bankanın şubesinde V.A.’nın tanıdığı banka personelinin de yardımıyla iddiaya göre sadece imza attı ve kredi kartına başvuru yaptı.

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DÖNDÜLER, BİR KREDİ KARTI BAŞVURUSU DAHA YAPTILAR

Adana’ya geldikten sonra V.A., ‘Zeynep abla tanıdık bir bankacı daha var. Oraya da aynı anda başvuralım. Oradan da kart alalım’ dedi. V.A.’ya inanan kadın, o bankadan da kredi kartı başvurusu yaptı. Ancak kadın, kredi kartına başvuru için akşam saatlerinde banka temsilcisi ve V.A. ile bir pastanede görüşerek imzaları atıp, başvuruyu yaptığını öne sürdü.

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KARTLAR ELİNE ULAŞMADAN BORÇ ARAMALARI GELDİ

Aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen Zeynep Yıldırım’ın eline kredi kartları ulaşmadı ancak her 2 bankadan da aranıp ‘Borcunuz var’ denildi. Bunun üzerine V.A.’ya ulaşan kadın, ‘Abla borçlarını ben öderim senin’ cevabını aldı. Aradan yine zaman geçmesine rağmen kadının borçları ödenmedi ve o zaman bir bankaya olan 12 bin 664 lira olan borç 30 bin 601 liraya, diğer bir bankaya olan 18 bin 189 lira olan borç ise 42 bin 351 liraya yükseldi.

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SENET İMZALATTI YİNE DE PARASINI ALAMADI

Banka borçları nedeniyle cezaevine girmekle karşı karşıya kalan kadın bir türlü polise de gidip durumunu anlatamadı. Geçtiğimiz yıl V.A.’ya ulaşan kadın, bir yakınıyla birlikte V.A.’nın cep telefonunu aldı ve ona 20 bin liralık senet imzalattı. V.A.’nın cep telefonunu kurcalayan kadın, burada bir şok daha yaşadı ve kendisi gibi onlarca mağdur olduğunu gördü. V.A., imzaladığı senedi de ödemeyince, kadın sonunda polise giderek şikayetçi oldu.

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MAĞDURLAR DOLANDIRICIYI YAKALAYIP, KADIN İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRDİ

Bu sırada diğer mağdurlarla da görüşen Zeynep Yıldırım, doktor, hemşire, avukat ve iş adamı birçok kişinin de benzer yöntemlerle dolandırıldığını öğrendi. Son olarak da geçtiğimiz aylarda mağdurlardan birkaçı V.A.’yı yakalayıp önce darp etti sonra da kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekerek internete yükledi.

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“KREDİ KARTI BEKLERKEN BORÇ ARAMALARI GELDİ”

Başından geçen durumu İhlas Haber Ajansı’na anlatan Zeynep Yıldırım, “Ben oğlumu cezaevinden kurtarmak için para arıyordum. Bu adamla karşılaştım ve bana kredi kartı çıkartabileceğini söyledi. Bankaya gittik ben hiçbir şey yapmadım. Okumam, yazmam dahi yok. Gerekli bütün evrakları bankacı ve V.A. halletti ben sadece imza attım çıktım. Adana’ya dönünce de akşam saatlerinde bir pastanede bankacı ile buluştuk evraklara yine imza attım. Hatta bankacı, ‘Beni hiç görmedin. Tanımıyorsun’ diye tembihledi. Ben kredi kartlarını beklerken bankalar beni borç için aramaya başladı” ifadelerini kullandı.

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“HAYATIMIZI MAHVETTİ”

Borçlar nedeniyle cezaevine girmek üzere olduğunu ve korktuğunu söyleyen Yıldırım, “Ben oğlumu cezaevinden kurtarmak istedim. Başıma gelmeyen kalmadı. Ben de cezaevine girmek istemiyorum, çok korkuyorum. Bu adam bir an önce yakalansın. Benim suçsuz olduğum kanıtlansın. Birçok mağdur var. Bu adamı geçenlerde yakalamışlar dövmüşler, kadın iç çamaşırı giydirmişler. Şu anda da telefonlarına ulaşamıyoruz. Adresi yok. Hayatımızı mahvetti” dedi.
Öte yandan, V.A.’ya ulaşılamadı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana kredi kartı

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