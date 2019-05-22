Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 38 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA merkezli 10 ilde, kredi kartı dolandırıcılığı çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, 38 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde 3 aylık yapılan çalışmalar sonucu 'kredi kartı dolandırıcılığı', 'başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri ele geçirme', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' yapanlara 10 ilde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, senet ve dijital veri ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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