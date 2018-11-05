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"Kredi kartı kopyacıları"nı özel ekip yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'da 9 ATM'ye kredi kartı kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştiren iki şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün özel ekibince yakalandı - Kentteki 100'den fazla MOBESE ve güvenlik kamerasını inceleyen özel ekip, zanlıların adeta "sahte kredi kartı basımevi"ne çevirdiği evde suç unsurlarını deterjan kutularında ve tavan arasındaki kolilerde buldu - Şüphelilerin kredi kartı bilgilerini, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ve mağazalarca dağıtılan indirim ve kampanya kartlarına kopyaladıkları belirlendi - Sahte kimliklerle kendilerini evli gibi gösteren ve sağladıkları haksız kazançla lüks hayat sürdükleri tespit edilen iki zanlı tutuklandı - Operasyon anı, polis ekiplerince görüntülendi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 9 ATM'ye kredi kartı kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştiren iki şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eylül ve ekim aylarında kentteki ATM'lerde düzenek kurup dolandırıcılık yapan suçluları yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Kent merkezindeki 100'den fazla MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen özel ekip, el ele tutuşarak ATM'lere gelen iki şüphelinin aparatları yerleştirdiğini tespit etti.

Kamera görüntülerinden, şüphelilerin yaşadığı mahalleyi tespit eden ekip, gece gündüz fiziki takibin ardından zanlıların bulundukları evi de saptadı.

Eve düzenlenen operasyonda ilk aramada suç unsuruna rastlanmadı. Banyodaki deterjanların bulunduğu kutular ve poşetlerin normalden daha şişkin olduğunu fark eden polisler, içlerinde kredi kartı kopyalamaya yarayan kart yuvasını yapmakta kullanılan cihazları buldu. Evdeki aramalarını detaylandıran polis, tavan boşluğunda da kolilere saklanmış çok sayıda suç unsuru buldu.

- Cezaevi firarisi oldukları belirlendi

Polis ekipleri, evde 69 kart giriş yuvası, 35 kamera düzeneği, 26 manyetik şeritli kart, kart kopyalama ve gizli kamera düzeneklerinin enerjisini sağlamak için kullanılan 34 batarya, yüzlerce elektronik düzenek ve hırdavat malzemesi ve 2 sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi.

Ele geçirilen kartlarda çok sayıda kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalı olduğu belirlendi.

Evde bulunan ve sahte kimliklerinde evli gibi görünen M.Ü. ve S.E. gözaltına alındı. M.Ü'nün 11, S.E'nin ise 4 ayrı suçtan aranma kayıtlarının bulunduğu ve iki şüphelinin de cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

İfade işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Lüks hayat sürmüşler

Şüphelilerin kredi kartı bilgilerini, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ve mağazalarca dağıtılan indirim ve kampanya kartlarına kopyaladıkları belirlendi. Zanlıların kopyaladıkları kredi kartlarından elde ettikleri haksız kazanç ile lüks hayat sürdükleri tespit edildi.

Polis ekipleri, mağdur sayısını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince kaydedilen operasyon görüntülerinde kartların deterjan kutuları ve poşetlerinden çıkması, tavanda kolilerce suç unsurunun bulunması dikkati çekiyor.

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