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  4. Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı

Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı

30.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.

Kredi kartı yüzünden hapis cezası bulunan kadın, JASAT ekiplerince yakalandı

Samsun’da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.
Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi’nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında İstanbul Asliye Ceza Masası tarafından, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadın, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.A. isimli şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevine teslim edildi.

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