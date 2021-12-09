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Kredi kartını düşürdü, market kamerasını izleyince şaşkına döndü

09.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kredi kartını kaybeden Emre Başbuğa, güvenlik kameralarını izleyince şaşkına döndü. Görüntüleri izleyen Başbuğa, kartı bulan baba ve oğlunun kartın temassız ödeme özelliğini kullanarak market market gezip alışveriş yaptığını fark etti. Başbuğa, "En son bir tost makinesi almaya çalışmış bir markette. Onu ele veren tost makinesi." diye konuştu.

Kredi kartını düşürdü, market kamerasını izleyince şaşkına döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Emre Başbuğa, 12 Kasım günü hastaneye kontrole gittikten sonra kredi kartını düşürdü. Bu durumu fark etmeyen Başbuğa, normal bir şekilde evine döndü.

BANKADAN ARADILAR

Saatler sonra banka tarafından kendisine gelen telefonu açan Başbuğa, kredi kartı ile alışveriş yapıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Kartlarını kontrol eden Başbuğa, yerinde olmayan kredi kartını düşürdüğünü anlayarak hemen kapattırdı. Daha sonra kart ile en son alışveriş yapılan markete koşan Başbuğa, burada güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Daha sonra cadde boyunca marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Başbuğa, bir şahsın aynı gün içinde farklı marketlerden oğluyla birlikte alışveriş yaptığını fark etti. Alışveriş saatlerini, görüntülerdeki saatlerle karşılaştıran Başbuğa, şikayetçi olmak için soluğu polis merkezinde aldı. Kartının temassız özelliği yüzünden bin lirasından olan Emre Başbuğa, diğer vatandaşların kartlarının bu özelliğine dikkat etmesi gerektiğini, bu özelliğe sahip olan kartların kaybedildiği anda kapatılması gerektiğini vurguladı.

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"ONU ELE VEREN TOST MAKİNESİ"

Doktor kontrolünden çıktıktan sonra kredi kartını kaybettiğini söyleyen Emre Başbuğa, “Eve gittiğimde bankadan beni aradılar. Kartımdan yaklaşık bin liraya yakın alışveriş yapılmış. Ben telefonun ardından marketlere gittiğimde görüntüleri inceledim. Vatandaş çok rahat bir şekilde alışverişini yapmış, yanında eşi ve çocuğu var, farklı farklı zaman dilimlerinde alışveriş yapmış. Maskesiz bir şekilde görüntüleri de var. En son bir tost makinesi almaya çalışmış bir markette. Onu ele veren tost makinesi. Toplam tutarı 530 liralık bir alışveriş yapılmış, bunu banka çekmemiş, ret vermiş. Banka beni aradı, ben de direkt kartlarımı iptal edip o markete yöneldim. Gittiğimde kaçırmıştım vatandaşı. Bulamadık, polise şikayetçi olduk” dedi.

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RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

“Kendi kartlarıymış gibi çok rahat bir şekilde alışverişlerine devam ediyorlar”
Kartı bulan kişinin gün içerisinde farklı marketlerden alışveriş yaptığını aktaran Başbuğa, “Çeşitli marketlere gidip erzak, içecek, gıda, bir sürü alışveriş yapılmış. Haricen yelek, tost makinesi ve daha sayamadığım bir çok ürünü almış. Benim bile alamadığım ürünler oluyor bazen. Onları bile görmek zordu. Kendi kartlarıymış gibi çok rahat bir şekilde alışverişlerine devam ediyorlar. Ödemesini yapıyorlar, çıkıyorlar, başka bir markete gidiyorlar, orada farklı bir ödeme daha yapıyorlar. 6 tane markete girilmiş, yapılan alışveriş tutarları 250-300 lira bandında. İlk başta fırından başlıyorlar, denemek için 10 lira çekiyorlar” diye konuştu.

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"BOĞAZINDAN NASIL GEÇİYOR"

Vatandaşların kredi kartlarını kaybettiklerini anladıkları anda hemen kapattırmaları gerektiğini vurgulayan Başbuğa, “Bu temassız ödeme özelliği kapatılmayan bir özellikmiş, bankayı arayıp sordum. Hiçbir şekilde kapatamıyoruz. İnsanların bu konuda çok bilinçli olmaları lazım. Kartlarını kaybettiklerinde anında kapatmaları gerekiyor. Çünkü temassız olarak herkes herkesin kartıyla alışveriş yapabiliyor. Kasiyerlerden çoğu bu şahısları gördüklerini söylüyor. İstesem ulaşabilirim aslında. Ama ben yine de kendisine bırakıyorum. Boğazından nasıl geçiyor o para bilmiyorum ama eğer vicdanlı bir insansa mutlaka bizi bulur, tarafımıza geri dönüş yapar diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

ALIŞVERİŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kartı bulan şahısların marketten alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların markete girip, gözlerine kestirdikleri ürünleri alıp kasaya gittikleri görülüyor. Şahıslar, yiyecek içecek gibi ürünlerin yanı sıra marketteki kıyafetleri de deniyor. Gördükleri tost makinesine de gözünü diken şahıslar, onu da kasaya götürüyor. Şahısların 533 liralık alışveriş yaptıkları, limit fazla olduğu için temassız ödeyemedikleri, tost makinesini iptal edip diğer ürünleri satın aldıkları ve en son tost makinesini yeniden satın almaya çalışıp, alamayınca marketten çıktıkları görülüyor. Kayıtlar boyunca şahısların rahatlıkları ise dikkat çekiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kredi kartı
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