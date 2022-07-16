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Kredi kartını kaybetti, hayatının şokunu yaşadı! Onlar alışveriş yaptıkça yıkıldı...

16.07.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de yaşayan Ümit Soysal (44) kaybettiği kredi kartı sonrası büyük şok yaşadı. Soysal'ın kartını bulan 2 kişi, temassız ödeme yöntemini kullanarak parçalar halinde 5 bin liralık alışveriş yaptı. Şüphelilerin yaptığı her alışverişte biraz daha yıkılan Soysal, "Çocuğum haftaya askere gidecekti. Bu benim çocuğuma ayırdığım paraydı" dedi.

Güngören'de yaşayan 44 yaşındaki Ümit Soysal, salı günü markete alışveriş yapmaya gitti. Kasaya geldiğinde cüzdanında kredi kartını göremeyince kaybettiğini düşünen Soysal, bankanın müşteri hizmetlerini arayıp kartı iptal ettirdi. Ardından kredi kartının iptal edilip edilmediğini telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından kontrol etmek istedi.

UYGULAMAYI AÇINCA ŞOKE OLDU

Soysal, uygulamaya girdiğinde banka hesabındaki 6 bin liraya yakın parasının olmadığını gördü. Hemen hesap hareketlerini kontrol eden Ümit Soysal, kredi kartının temassız özelliği kullanılarak parça parça yaklaşık 5 bin lira parasının çekildiğini gördü. Soysal, hemen polis merkezine giderek durumu bildirdi ve şikayetçi oldu.

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KREDİ KARTIYLA KASAP VE GİYİM MAĞAZASINDAN ALIŞVERİŞ YAPMIŞLAR

Ümit Soysal, mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılan market ve mağazalara giderek şüphelilerin alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerini topladı ve polis ekiplerine teslim etti. Şüpheliler görüntülerde kasap dükkanına girip alışveriş yaptığı görülüyor. İki şüpheli ardından giyim mağazasına giderek kendilerine pantolon aldığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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"BU BENİM ÇOCUĞUMA AYIRDIĞIM PARAYDI"

44 yaşındaki mağdur Ümit Soysal, "11 Temmuz Bayram günü kredi kartımı düşürmüşüm. Kartımı alan arkadaşlar benden yaklaşık olarak 5 bin lira para çekmişler. Kartımın temassız alışveriş özelliği olduğu için kartımdan 5 bin liralık alışveriş yapmışlar. Kasaba giderek kartımla et ve kıyma almışlar. Bunların görüntüleri var yetkililere ilettik. Çok sayıda alışveriş yapmışlar. Tek seferde o kadar parayı çekemeyeceklerini bildikleri için parça parça parayı kullanmışlar. Benim çocuğum haftaya askere gidecekti. Bu benim çocuğuma ayırdığım paraydı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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