Kredi kartını ödeyemeyen Burçin Orhon isyan etti

Özellikle 90'lı yıllarda çok popüler olan ünlü dans sanatçısı Burçin Orhon, kredi kartı ödemesi gecikince bankasından gelen uyarı mesajına isyan etti.

'Her şey normalmiş muamelesi yapacak kadar ne zaman duyarsızlaştınız' diyen ünlü sanatçı sitemini sosyal medyada dile getirdi.

"KEYİFTEN Mİ ÖDENMEDİ"

Orhan Twitter hesabından, "Şaka gibisiniz. Maaşım size yatıyor. Çektiğim kredilerin geri ödemesi de sizde. Bugün sesli mesajda "kredi itibarınızın zedelenmemesi için" diyerek kredi kartı borcunu ödemediğimi söylüyorsunuz. Hiç bakmazmısınız hesaplara? İnsanlara? Keyiften mi ödenmedi.

"NE ZAMAN DUYARSIZLAŞTINIZ"

Öncelikle siz kimsiniz ki benim ticari itibarımı zedeleyebileceksiniz. İkincisi, bu kadar zor süreçte ödenmeyen borca, sanki her şey normalmiş muamelesi yapacak kadar ne zaman duyarsızlaştınız. İnsanlar kendilerini asıyorlar çaresizlikten, siz sesli mesaj yolluyorsunuz.

"SİZİ ÜZEBİLMEK İÇİN ZENGİN OLMAK İSTERDİM"

Sırf beni üzebildiğiniz kadar, sizi üzebilmek için zengin olmak isterdim. Ama şunu yapacağım. Bu işler düzene girip Allah'ın izniyle borcum bitince siz dahil hiç bir bankayla çalışmayacağım. Biraz anlayışlı olamayan bütün büyük şirketleri de sileceğim defterden. Ve rica ediyorum. Müşteri hizmetleri filan aramasın. Çözüm üretmeden aramanızda bir fayda görmüyorum. Sinir bozukluğundan başka. Ödeme sözü filan da veremem. Benim çalışabileceğim iş alanları tamamen kapalı."



