Kredi kartını takside düşürdü, harcamayı görünce şoke oldu! Bakın ne almış...

Şoke eden olay geçtiğimiz pazartesi günü Şişli Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli bir kadın, bindiği takside kredi kartını düşürdü. Kredi kartını düşüren H.A. aynı gün akşam saatlerinde kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonundan 600 lira değerinde harcama yapıldığını fark etti. H. A. 'nın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TAKSİCİ, BULDUĞU KREDİ KARTI İLE YAKIT ALMIŞ

Yapılan incelemede K. S. isimli taksi şoförünün taksisinde bulduğu H. A. 'ya ait kredi kartı ile yakıt aldığı tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucunda yakalanan taksi şoförü K. S. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)





