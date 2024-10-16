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Kredi kartlarıyla açıklamaları gündem olmuştu! Destici 'Bize iftira attılar' dedi: 'Yargı önünde hesaplaşacağız'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.10.2024 21:10
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BBP lideri Mustafa Destici, kredi kartlarından alınacak ücretlerle ilgili yaptığı açıklamalara gelen eleştirilere tepki gösterdi. Destici "Bize iftira attılar, bunlarla hukuk, yargı önünde hesaplaşacağız. Geri adım atmam, herkese anladığı dilden cevap veririm" dedi.

Kredi kartlarıyla açıklamaları gündem olmuştu! Destici 'Bize iftira attılar' dedi: 'Yargı önünde hesaplaşacağız'

BBP lideri Mustafa Destici, kredi kartlarından savunma sanayi fonuna yapılacak kesintilere ilişkin yaptığı açıklamaya gelen eleştirilere yanıt verdi. "Hiçbir kimseye 'Ermenisin, Yunansın, DEM'lisin' demedim" diyen Destici, "Bize iftira attılar, bunlarla hukuk, yargı önünde hesaplaşacağız. Geri adım atmam, herkese anladığı dilden cevap veririm. Bedel ödeyeceksem öderim. İnandığımızı söyleriz" dedi.

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Habertürk canlı yayınında konuşan Destici şunları ifade etti:

"ASLA VE KATA SÖZÜM OLMADI"

Yasa verilmiş, çekilmiş, 2025'e bırakılmış, bırakılmamış, oylanmış, oylanmamış, bunlar benim dışımdaki gelişmeler. Beni ilgilendiren tarafı Türkiye Cumhuriyeti devleti, ordusu güçlü olmak zorunda. Bunun da yolu savunma sanayisinin güçlü olmasından geçiyor. Gıda, ilaç/aşı, savunma sanayi. Şu dünya düzeninde güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Filistin, Lübnan haklı ama terörist İsrail ezip geçiyor. Aynı basın toplantısında bunu söyledim zaten, orada şerhlerimizi koyduk. 100 bin lira üzerine harcama yapana diye. Çocukların oyuncakları, üç tekerli bisikletler gündeme geldi. Bunların olmamasını dile getirdim. 'Buna karşı çıkanlar, bunu vermeyenler DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir' diye asla ve kata sözüm olmadı. Savunma sanayii deyince Türk milleti olarak her şeyimizi ortaya koyarız. Kurtuluş savaşımızdan beri bu böyledir. Devleti yönetenlerin en meşru haklarından birisidir. Savunma, sağlıkla ilgili elbette devlet kanun da yasa da çıkarabilir.

"YARGI ÖNÜNDE HATIRLATACAĞIM"

Televizyonda yorum yapan bir gazeteciye cevaben söylediğim sözleri, sanki tüm muhalefete ya da bahse konu düzenlemeye karşı çıkan herkese söylemişim gibi algı oluşturmaya çalışanları kınıyor ve uyarıyorum. Bahse konu vergi düzenlemesinin bazı bölümlerine şerhlerimizi aynı basın toplantısında dile getirmeme rağmen, 'Savunma sanayimizin gelişmesi karşısında paniğe düşenler'le; ;'Türkiye’nin terörle mücadelesinde PKK’lıları', 'Yunanistan ve Ermenistan'la ihtilaflarımızda Yunanistan’ı ve Ermenistan'ı savunanlar'la ilgili ifadelerimin maksadını ve hedefini ahlaksızca çarpıtanlara, ne söylediğimi yargı önünde tekrar hatırlatacağım.

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"İFTİRA ATTILAR"

Deprem yaşadık. Şimdi konuşuyorlar ya. Bazıları twitterdan yorum yapıyor. Bazıları 'ne verdiniz' diyor. Haya ederim ama faturaları. Seçim oldu diyelim ben milletvekilliğimi kaybettim. O iki maaşı geri iade ettim. Hiç sorguladı mı basın? Kaç kişi iade etmiş o maaşları. 300'e yakın milletvekili o parayı aldı. Faturası burada, dekontu ben yatırdım. Deprem yaşadık. Bu konuşanlar var ya, ağızlarını doldurarak. 600 bin lira kendi adıma ve ailem adına bağış yaptım. O ağız dolu konuşan siyasetler 1 lira yatırmışlar mı, bin lira yatırmışlar mı? İnsanda haya olur. Ben sözlerimin arkasındayım. Yanlış bir şey söylemedim. Hiçbir kimseye 'Ermenisin, Yunansın, DEM'lisin' demedim. Bize iftira attılar, bunlarla hukuk, yargı önünde hesaplaşacağız. Benim açıklamalarımı dinlemeden rüzgara kapılıyorlar. Halbuki aklı başında bir insan açar ve okur. Gerçekten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bunu demiş mi, dememiş mi? Bir dinle bakalım, ben ne söylemişim. Yanlış bir şey söylemedim. Geri adım atmam, herkese anladığı dilden cevap veririm. Bedel ödeyeceksem öderim. İnandığımızı söyleriz."

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi kredi kartı
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