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"Kredi notunun düşürülmesi S-400, F-35 ile alakalıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Bugün kredi notunun düşürülmüş olması, tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye'nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir" - "15 Temmuz'da hain FETÖ yapılanması öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin bir hedefi de mevcut siyasi istikrarın yanı sıra 13 yıldır sürekli istikrarlı şekilde büyüyen Türkiye ekonomisidir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-" seviyesine düşürmesine ilişkin, "Bugün kredi notunun düşürülmüş olması, tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye'nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir." dedi.

Aydın, Trabzon'daki bir otelde düzenlenen ASKON 6. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fitch'in kararını kınayan Aydın, şöyle devam etti:

"Amerikalı bazı senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde çağrıda bulundu. Bunu tamamen iç dinamizmimize karşı yapılmış bir çağrı diye düşünüyoruz ve kınıyoruz. Çünkü Türkiye'nin iç işleriyle alakalı ne yapacağı, ülkenin kendi hükümetinde, devletinde karar verilir. Trump'un bu çağrıya cevap vereceğini zannetmiyorum. G20 zirvesindeki açıklamaları zaten böyle bir çağrıya cevap vermeyeceğinin işaretidir"

Fitch'in kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini vurgulayan Aydın, "Alınan bu kararlar, tamamen klasik Amerikancı tavrın işaretidir. Bugün kredi notunun düşürülmüş olması, tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye'nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir. O yüzden önümüzdeki günlerde bunların benzerleri de olacaktır ama bizleri çok ilgilendirmeyecektir. İş dünyası olarak üretmeye, büyümeye, ihraç etmeye, gelişmeye, ülkenin büyümesi adına hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, ÖTV indirimlerinin uzatılmamasının başlıca gider kalemlerinden elektrik, çay ve şeker fiyatlarında uygulanan artışlar nedeniyle temmuz ayında TÜFE üzerinde yukarı yönlü baskıya işaret ettiğini dile getirerek, "Öte yandan endeksteki yükseliş, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını göstermektedir." diye konuştu.

İhracatçı firmalar bazında Trabzon'un ilk 6 ayda yaptığı ihracat tutarının 510 milyon dolar olduğunu bildiren Aydın, "Haziran 2018 itibarıyla bu rakam 475 milyon dolar civarındaydı. Yani bu yıl ilk 6 ayda geçen yıla oranla Trabzon ilimiz artı değerde ihracata sahip.
Geçen yıl 70-80 milyon dolar aylık ortalamaya sahip Trabzon ihracatı, bu yıl 80-90 milyon dolar aylık ortalama seyre sahip.
Trabzon dış ticaretine ilişkin başarı hikayesine ayrıca parantez açmak gerek. Birçoğumuzun yerini dahi bilmediği, aralarında Barbados, Belize gibi ülkelerin de yer aldığı değişik ülkelere ihracat yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Aydın, 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi ihracatının dörtte birinin Trabzon'dan yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da hain FETÖ yapılanması öncülüğünde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin bir hedefi de mevcut siyasi istikrarın yanı sıra 13 yıldır sürekli istikrarlı şekilde büyüyen Türkiye ekonomisidir. Öyle ki Türkiye ekonomik büyüme performansı, artan refah seviyesi, özellikle dış yatırımlar için cazibe merkezi olmasıyla sürekli yükselen bir grafik çiziyordu. Darbe teşebbüsü sonrası yerinde alınan kararlarla darbenin ekonomiye etkileri zayıflatılmaya çalışılsa da Türkiye aleyhine bu durumu fırsata çevirmeye çalışan zihniyetler tarafından ülkemiz aleyhinde bulunulan kara propagandalarla darbe teşebbüsünün ekonomimize belirli etkisi olmuş, ülkemiz 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle 20 milyar dolara yakın kayıp yaşamıştır."

Toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı.

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ASKON Değerlendirme toplantısı fitch Orhan Aydın Trabzon Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu

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