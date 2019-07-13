"Kredi notunun düşürülmesi S-400, F-35 ile alakalıdır"

"Amerikalı bazı senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde çağrıda bulundu. Bunu tamamen iç dinamizmimize karşı yapılmış bir çağrı diye düşünüyoruz ve kınıyoruz. Çünkü Türkiye'nin iç işleriyle alakalı ne yapacağı, ülkenin kendi hükümetinde, devletinde karar verilir. Trump'un bu çağrıya cevap vereceğini zannetmiyorum. G20 zirvesindeki açıklamaları zaten böyle bir çağrıya cevap vermeyeceğinin işaretidir"

Fitch'in kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürmesinin kendileri için bir şey ifade etmediğini vurgulayan Aydın, "Alınan bu kararlar, tamamen klasik Amerikancı tavrın işaretidir. Bugün kredi notunun düşürülmüş olması, tamamen taraf tutuculuktur, tamamen Türkiye'nin gerek S-400, gerekse F-35 ile alakalı aldığı kararlarla ilgilidir. O yüzden önümüzdeki günlerde bunların benzerleri de olacaktır ama bizleri çok ilgilendirmeyecektir. İş dünyası olarak üretmeye, büyümeye, ihraç etmeye, gelişmeye, ülkenin büyümesi adına hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, ÖTV indirimlerinin uzatılmamasının başlıca gider kalemlerinden elektrik, çay ve şeker fiyatlarında uygulanan artışlar nedeniyle temmuz ayında TÜFE üzerinde yukarı yönlü baskıya işaret ettiğini dile getirerek, "Öte yandan endeksteki yükseliş, Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını göstermektedir." diye konuştu.

İhracatçı firmalar bazında Trabzon'un ilk 6 ayda yaptığı ihracat tutarının 510 milyon dolar olduğunu bildiren Aydın, "Haziran 2018 itibarıyla bu rakam 475 milyon dolar civarındaydı. Yani bu yıl ilk 6 ayda geçen yıla oranla Trabzon ilimiz artı değerde ihracata sahip.

Geçen yıl 70-80 milyon dolar aylık ortalamaya sahip Trabzon ihracatı, bu yıl 80-90 milyon dolar aylık ortalama seyre sahip.

Trabzon dış ticaretine ilişkin başarı hikayesine ayrıca parantez açmak gerek. Birçoğumuzun yerini dahi bilmediği, aralarında Barbados, Belize gibi ülkelerin de yer aldığı değişik ülkelere ihracat yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.