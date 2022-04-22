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Kredi ve burs ödemeleri yattı mı? 2022 kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?

22.04.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ve burs ödemeleri konusu uzun zamandır öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Konuyla alakalı beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki kredi ve burs ödemeleri yattı mı? 2022 kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Kredi ve burs ödemeleri yattı mı? 2022 kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?

Bir süredir merak konusu olan kredi ve burs ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla netliğe kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir döneminde geçti." sözleriyle başlayarak kredi ve burs ödemeleri için tarih verdi.

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede eskiden üniversite kapılarında yığılma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Şimdi kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Önce üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Akademisyen sayısını 70 binden 182 bine çıkardık. Bu yığılmayı da ortadan kaldırdık. Yurt sayımızı 190'dan 778'e, yurt kapasitelerimizi de 182 binden 747 bine yükselttik."

Kredi ve burs ödemeleri yattı mı? 2022 kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatacağını duyurdu.

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Recep Tayyip Erdoğan
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