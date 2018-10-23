ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kredi başvurusunu onaylamayan bankanın müşteri temsilcisini telefonla arayarak "Arkadaşım bankanın kapısının önüne bomba koydu. Canınızı kurtarın." diye asılsız ihbarda bulunan sanık 25 gün hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Özkan Kurul (45) hazır bulundu.

Üzerine atılı suçu kabul eden sanık, savunmasında "Çok pişmanım." dedi.

Sanık Özkan Kurul, şubat ayında yaşanan olayda kredisinin onaylanmamasına sinirlendiğini ileri sürerek, "Talebim onaylanmayınca sinirlerime hakim olamadım. Bankayı arayarak 'Arkadaşım bankanın kapısının önüne bomba koydu. Canınızı kurtarın.' dediğim doğrudur. Olayın bu boyutlara geleceğini bilemedim." diye konuştu.

- "Sana ceza versek, 'bomba var' diye adliyeyi de arar mısın?"

Duruşma hakiminin "Sana ceza versek, 'bomba var' diye adliyeyi de arar mısın?" sorusu üzerine pişmanlığını yineleyen sanık, "Suç uydurma"dan 25 gün hapisle cezalandırıldı.

Hakim, sanık hakkındaki hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

