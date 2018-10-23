ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kredi başvurusunu onaylamayan bankanın müşteri temsilcisini telefonla arayarak "Arkadaşım bankanın kapısının önüne bomba koydu. Canınızı kurtarın." diye asılsız ihbarda bulunan sanık 25 gün hapisle cezalandırıldı.
Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Özkan Kurul (45) hazır bulundu.
Üzerine atılı suçu kabul eden sanık, savunmasında "Çok pişmanım." dedi.
Sanık Özkan Kurul, şubat ayında yaşanan olayda kredisinin onaylanmamasına sinirlendiğini ileri sürerek, "Talebim onaylanmayınca sinirlerime hakim olamadım. Bankayı arayarak 'Arkadaşım bankanın kapısının önüne bomba koydu. Canınızı kurtarın.' dediğim doğrudur. Olayın bu boyutlara geleceğini bilemedim." diye konuştu.
- "Sana ceza versek, 'bomba var' diye adliyeyi de arar mısın?"
Duruşma hakiminin "Sana ceza versek, 'bomba var' diye adliyeyi de arar mısın?" sorusu üzerine pişmanlığını yineleyen sanık, "Suç uydurma"dan 25 gün hapisle cezalandırıldı.
Hakim, sanık hakkındaki hükmün geri bırakılmasına karar verdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Meral Akşener'den grup toplantısında 'yerli tüketim' çağrısı
Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!
Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Bu etkinlikte sınır yok! İşin içine alkol girince bakın neler oldu
İnsanlık ölmemiş dedirten an!
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum