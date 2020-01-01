Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın: 30'dan fazla hayvan telef oldu

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde maymunların bulunduğu bölümde gece yarısı yangın çıktı. Hayvanat Bahçesi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, yangında bu bölümde bulunan hayvanların tamamının telef olduğunu açıkladı. Hayvanat Bahçesi Yönetimi "En büyük korkumuz gerçek oldu. Akıl almaz bir trajedi" ifadesini kullandı.

Hayvanat Bahçesi'nde maymun bölümünde orangutan, goril ve şempanzelerin bulunduğu açıklandı. Yangından gorillerin bulunduğu bölümün ise etkilenmediği kaydedildi.

Hayvanat Bahçesi yönetimi çalışanların çok büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, kendilerine çok sayıda yardım teklifinin geldiğini kaydetti. Yönetim, "Hala şokun etkisinde olduğumuz için nasıl bir yardım alabileceğimiz konusunda henüz net bir açıklama yapamıyoruz. Bu konuda anlayış bekliyoruz" dedi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak yılbaşı kutlamaları nedeniyle atılan havai fişeklerin yangına yol açıp açmadığı da soruşturuluyor. Krefeld Hayvanat Bahçesi bugün yangınla ilgili basın açıklaması yapacak.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki tropik maymun evi 1975 yılında açıldı. Söz konusu bölümün büyüklüğü 2 bin metrekare. Bu bölümde oranguten, şempanze ve gorillerin yanı sıra yarasalar ve kuşlar da bulunuyor.

epd, AFP / HT, SSB

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