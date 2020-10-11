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Krefeld'de polisin vatandaşa müdahalesine tepki

11.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Krefeld'de bir binada çıkan yangın sonrasında polisin bir vatandaşı yumrukladığı ve kafasını diziyle yere bastırdığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Polis olayın soruşturulduğunu belirtti.Krefeld kentinde bir binada çıkan yangına müdahale sırasında polisin binada oturan bir erkeğe muamelesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Görüntülerde polis memurları bir erkeği gözaltına almaya çalışırken söz konusu kişi polise karşı koymaya çalışıyor. İki polis memuru erkeği tutarken bu sırada yaklaşan bir kadın polis memurunun ise erkeğe yumruk attığı görülüyor. Polis daha sonra söz konusu erkeği yere yatırıyor. Bu sırada yumruk atan polis memurunun erkeğin kafasını önce eliyle sonra ise diziyle yere bastırdığı dikkat çekiyor. Olay yerinde başka bir polis memurunun ise bir kadını tuttuğu görülüyor.

Krefeld Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Krefeld'de bir binanın giriş katında dün öğle saatlerinde yangın çıktığı, olay yerine gelen polisin dairedeki 28 yaşında Alman bir kadınla 47 yaşında Tunuslu bir erkeği dışarı çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Bu sırada erkeğin polise karşı koyduğu ve polisin "cebir kullandığı" bildirildi. Polis kadının kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını, kendilerine karşı koyan erkeğin de sonrasında gözaltına alındığını belirtti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "bir yangınla ilgili gözaltı işlemi sırasında çekilen bir videonun sosyal medyada dolaştığı" belirtildi. Açıklamada, "Videonun dinamik bir gelişmenin bir parçası olduğu görülüyor. Burada konu tüm yönleriyle polis ve savcı tarafından inceleniyor" denildi.
Videoya sosyal medyadan tepkiler geldi. Kendisi de baş komiser olan Oliver von Dobrowolski, "Yine birçoklarının 'ama öncesinde ne olduğu bilinmiyor' diyeceği ve aslında öncesinde ne olduğunun fark etmediği bir video. Bu panayırdaki boks gösterisi ve temiz bir polis işi değil. Söz konusu memur burada güven parçalıyor" dedi.
Yeşiller'e yakınlığıyla bilinen polis ve güvenlik görevlilerinin kurduğu, PolizeiGrüne Derneği de polis müdahalesini eleştirdi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Her video ile ilgili yorum yapamasak da burada bir istisna yapıyoruz. Bu müdahaleyi tamamen profesyonellikten uzak ve doğrudan zorlamanın orantısız biçimde kullanılması olarak değerlendiriyoruz. Bir bar kavgasını hatırlatıyor" ifadesi kullanıldı.
Almanya'da yaz aylarında farklı kentlerde polisin vatandaşlara şiddet kullandığı vakalar tepkilere neden olmuştu.Düsseldorf'da polis 15 yaşındaki bir gencin kafasını diziyle bastırmış, bu olay boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd olayını hatırlatmıştı. Mülheim an der Ruhr ve Frankfurt'tan da polisin vatandaşlara şiddet uygulayan görüntüleri sosyal medya üzerinden yayılmış ve tepkilere neden olmuştu.

DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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