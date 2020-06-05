Kremalı makarna tarifi! Mantarlı ya da mantarsız nefis tada doyamayacaksınız

Makarna her mutfağın baş tacı. Çeşitli soslarla lezzetine lezzet kattığımız makarnayı bu kez kremalı yapıyoruz. İşte kremalı makarna tarifinin malzeme listesi.
Kremalı makarnayı çok seviyor ancak restoranlardaki gibi yapamayacağınızı düşünüp yapmıyorsanız hiç çekinmeyin çünkü en kolay kremalı makarna tarifi ile geldik.
Kremalı köri soslu makarna yapmak isterseniz peynirden sonra köriyi ekleyip karıştırabilirsiniz.
Kremalı mantarlı makarna tarifi için 10 – 15 adet mantarı doğrayın. Makarna suyunu çektikten sonra kremayı ekleyin ve makarna ile buluşturun.
Öte yandan bu şekilde de nefis bir tada ulaşan makarnanıza dilerseniz ton balığı da koyabilirsiniz.
Kremalı fırın makarna tarifi için ise yapmanız gerekenler şöyle: Sade kremalı makarnanızı ya da mantarlı kremalı makarnanızı fırına dayanıklı bir kaba dökün, sonra sosu dökün ve iyice karıştırın. Üzerine yine rende peynir koyabilirsiniz. 10 dakika rengi dönene kadar pişirin.
Kremalı makarna tabak başına 542 kalori içeriyor.
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