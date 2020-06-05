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Kremalı makarna tarifi! Mantarlı ya da mantarsız nefis tada doyamayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzun bir günün ardından sonra bir kase kremalı makarnadan daha rahatlatıcı bir şey kuşkusuz yok. Gelin en kolay kremalı makarna tarifi nasıl olur, bakalım.

Kremalı makarna tarifi! Mantarlı ya da mantarsız nefis tada doyamayacaksınız

Makarna her mutfağın baş tacı. Çeşitli soslarla lezzetine lezzet kattığımız makarnayı bu kez kremalı yapıyoruz. İşte kremalı makarna tarifinin malzeme listesi.

KREMALI MAKARNA TARİFİ MALZEMELERİ

Kremalı makarnayı çok seviyor ancak restoranlardaki gibi yapamayacağınızı düşünüp yapmıyorsanız hiç çekinmeyin çünkü en kolay kremalı makarna tarifi ile geldik.

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak (boş) s kıyılmış diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı tavuk suyu veya gerektiği kadar
  • ½ çay kaşığı öğütülmüş karabiber
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • 1 paket spagetti
  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan ya da tulum peyniri
  • ¾ fincan krema
  • ½ yemek kaşığı kuru maydanoz

KREMALI MAKARNA YAPILIŞI

  • Çubuk makarnayı paketin üstündeki talimatlara göre pişirin.
  • Orta tavada tereyağını eritin, sarımsak ekleyin.
  • Orta ateşte 1 dakika pişirin
  • Un ekleyin ve sürekli karıştırarak bir dakika daha pişirin.
  • Sürekli karıştırarak süt ve et suyu ekleyin. Sos kaynana ve kalınlaşana kadar pişirin.
  • Maydanoz ve parmesan peyniri ekleyin. İstediğiniz kadar tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Peynir eriyene kadar karıştırmaya devam edin.
  • Sosu makarnaya dökün ve servis yapın.

Kremalı köri soslu makarna yapmak isterseniz peynirden sonra köriyi ekleyip karıştırabilirsiniz.

KREMALI MAKARNAYA ALTERNATİF OLARAK MANTAR, TAVUK VE TON BALIĞI DA KULLANABİLİRSİNİZ

Kremalı mantarlı makarna tarifi için 10 – 15 adet mantarı doğrayın. Makarna suyunu çektikten sonra kremayı ekleyin ve makarna ile buluşturun.
Öte yandan bu şekilde de nefis bir tada ulaşan makarnanıza dilerseniz ton balığı da koyabilirsiniz.
Kremalı fırın makarna tarifi için ise yapmanız gerekenler şöyle: Sade kremalı makarnanızı ya da mantarlı kremalı makarnanızı fırına dayanıklı bir kaba dökün, sonra sosu dökün ve iyice karıştırın. Üzerine yine rende peynir koyabilirsiniz. 10 dakika rengi dönene kadar pişirin.

Kremalı makarna tabak başına 542 kalori içeriyor.


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