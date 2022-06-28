Kremençuk'ta Saldırının Ardından 36 Kişi Hala Kayıp

Rusya’nın işgalinin devam ettiği Ukrayna’nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezine düzenlenen füze saldırısı sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırının ardından Ukrayna’nın çağrısıyla bugün toplanıyor.

Saldırının hedefi olan alışveriş merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 36 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.

Çatışmaların devam ettiği bölgelerden uzak bir yerde şehir merkezine düzenlenen saldırı uluslararası toplumda tepkiyle karşılandı. “Bu, en hafif tabiriyle içler acısı bir durum” diyen Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, “Alışveriş merkezleri dahil herhangi bir tür sivil yapı ve siviller asla hedef alınmamalı” ifadelerini kullandı.

Saldırı sırasında Almanya’da G7 zirvesi için birarada olan liderler de ortak bir açıklama yaparak bunun “menfur bir saldırı” olduğunu ifade etti.

Fransız lider Emmanuel Macron da, saldırının bir “savaş suçu” olduğunu savundu.

İşgal sürecinde sivilleri hedef almadıklarını iddia etmeyi sürdüren Rus yetkililer, alışveriş merkezi saldırısıyla ilgili olarak, “bir silah deposunu” hedef aldıklarını, söz konusu alışveriş merkezinin ise “boş” olduğunu ileri sürdü.

Saldırının yaşandığı bölgede kayıp kişilerin yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sivilleri hedef almakla suçladığı Rusya’nın, “Avrupa tarihindeki en küstah terör saldırılarından birini gerçekleştirdiğini” savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin, bölgede “Batı silahlarının tutulduğu” bir depoya füze fırlattığı ancak depoda çıkan patlamanın deponun yakınındaki “boş” bir alışveriş merkezine sıçradığı ileri sürüldü. Ukraynalı yetkililer ise saldırının hedefi olan alışveriş merkezinin yakınında hiçbir askeri yapı olmadığına dikkat çekti.

