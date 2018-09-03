Kremlin: 'ABD Rusya'nın İçişlerine Müdahale Ediyor'

Reuters haber ajansında yayınlanan bir habere göre, Moskova hükümeti, ABD’nin Rus vatandaşlarını casus olarak kullanmak için istihdam etmeye çalıştığını iddia etti ve bunun da Washington’un Rusya’nın iç işlerine müdahale girişiminin göstergesi olduğunu öne sürdü.
New York Times gazetesi, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus alüminyum kralı Oleg Deripaska’yı 2014-2016 yılları arasında muhbir olarak kullanma yönündeki başarısız çabasını haber yapmıştı. Bu haberle ilgili kendisine tele konferans aracılığıyla soru yöneltilen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bunun ABD’nin Rusya’nın iç işlerine müdahale çabasının en açık göstergesi olduğunu kaydetti.
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