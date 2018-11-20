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Kremlin, ABD'li senatörleri INTERPOL seçimlerine müdahaleyle suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: - "(ABD'li senatörlerin INTERPOL'e Rus başkan adayı karşıtı mektubu) Bu uluslararası bir kurumun seçimlerine müdahale etmektir. Böyle bir adım başka nasıl değerlendirilebilir ki?"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı olarak, bir Rus vatandaşının seçilme ihtimaline yönelik ABD'li bazı senatörler tarafından yayımlanan mektubu eleştirerek, "Bu uluslararası bir kurumun seçimlerine müdahale etmektir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve INTERPOL Başkan Yardımcısı olan Rus vatandaşı Aleksandr Prokopçuk'un, INTERPOL'ün yeni başkanı seçilme ihtimaline yönelik itirazları değerlendirdi.

ABD'li bazı senatörler tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik kaleme alınan açık mektubu eleştiren Peskov, "Bu uluslararası bir kurumun seçimlerine müdahale etmektir. Böyle bir adım başka nasıl değerlendirilebilir ki?" diye konuştu.

ABD’li senatörler Jeanne Shaheen, Roger Wicker, Chris Coons ve Marco Rubio tarafından dün yayımlanan açık mektupta, Trump yönetiminin INTERPOL üzerinde baskı kurarak Prokopçuk'un yeni başkan olarak seçilmesinin engellenmesi gerektiği belirtilmişti.

Litvanya ve Ukrayna da INTERPOL'ün başına bir Rus vatandaşının geçmesi halinde örgütten ayrılacaklarını duyurmuştu.

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, bugün yaptığı açıklamada, "192 ülkenin çabasını birleştiren uluslararası profesyonel bir örgüt olan INTERPOL'ün siyasileştirilme çabasını kabul edilemez buluyoruz.” demişti.

- INTERPOL'ün yeni başkanı belli oluyor

87. Interpol Genel Kurulu Toplantısı, 18-21 Kasım'da Dubai'de gerçekleştiriliyor.

Ülkesinde gözaltına alınınca istifa eden Çinli eski INTERPOL Başkanı Hongwei Meng'den boşalan başkanlık koltuğu için Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika adayları yarışıyor.

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