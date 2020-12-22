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Kremlin ABD'nin Yeni Yaptırım Kararlarını Eleştirdi

22.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Kremlin ABD'nin Yeni Yaptırım Kararlarını Eleştirdi

Kremlin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını, görevden ayrılmak üzere olan Trump yönetiminin bir başka düşmanca girişimi olarak nitelendirdi

Kremlin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarını, görevden ayrılmak üzere olan Trump yönetiminin bir başka düşmanca girişimi olarak nitelendirdi. Açıklamada, hali hazırda iyi durumda olmayan ABD-Rusya ilişkilerine bu yeni yaptırım kararlarının daha da zarar vereceği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada “Bu tarz her adım bizi normalleşmeden biraz daha uzaklaştırıyor ve ikili ilişkilerimizin uğradığı zarardan kurtulmayı zorlaştırıyor” dedi.

Trump yönetimi son olarak Pazartesi günü, orduyla olan ilişkileri nedeniyle bir dizi Çin ve Rus şirketine yaptırım uygulanması kararı aldı. Yaptırım neticesinde söz konusu firmaların Amerikan ürün ve teknolojilerini satın alma ve kullanmasına yasak getirildi.

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