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  4. Kremlin: "Baltık Denizi'nde Nükleer Partikül Artışından Haberdar Değiliz"

Kremlin: "Baltık Denizi'nde Nükleer Partikül Artışından Haberdar Değiliz"

29.06.2020 13:47 | Son Güncelleme

İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan nükleer ölçüm cihazlarının Cuma günü Baltık Denizi üzerinde normalden daha fazla seviyede izotoplar tespit etmesinin ardından Rusya’dan da açıklama geldi

Kremlin: "Baltık Denizi'nde Nükleer Partikül Artışından Haberdar Değiliz"

İsveç’in başkenti Stockholm’de yer alan nükleer ölçüm cihazlarının Cuma günü Baltık Denizi üzerinde normalden daha fazla seviyede izotoplar tespit etmesinin ardından Rusya’dan da açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Moskova’nın Baltık Denizin nükleer partiküller tespit edilmesiyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Peskov “Biz son derece gelişmiş radyasyon seviyesi ölçüm cihazlarına sahibiz ve herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Bu bilginin nereden geldiğini bilmiyoruz”dedi.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Örgütü’nün yaptığı açıklamada Baltık Denizi çevresinde Cs-134, Cs-137 ve Ru-1033 izotopları tespit edildiği ancak bunların insan sağlığını tehdit edecek düzeyde olmadığı belirtilmişti.

Örgüt yöneticisi Lassina Zerbo konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu nükleer partiküllerin geldiği tahmin edilen bölgeyi harita üzerinde göstermişti. Haritada Danimarka, Norveç, İsveç’in bir kısmı, Finlandiya ve Rusya’nın St. Petersburg şehri de yer aldı.

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