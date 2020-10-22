Kremlin: Barışçıl çözümün alternatifi yok

Bakü ve Erivan'dan gelen açıklamalar ise farklı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki krizde tek yolun barışçıl çözüm olduğunu dile getirdi. Sözcü, Rus hükümetinin müzakereden yana olduğunun altını çizdi.

Bakü ve Erivan'dan ise diplomatik çözüm konusunda temkinli açıklamalar geliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çarşamba günü yaptığı, "Uzun süre ateşkes olmayacak" açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Japon Nikkei gazetesine verdiği demeçte, prensipte Paşinyan'la görüşebileceğini belirterek, "Ancak bu Ermeni hükümetiyle barışçıl çözüm şansı maalesef çok az" dedi.

"Ermenistan tarafından gelen yapıcı olmayan ve provokatif açıklamaların ve davranışların müzakereleri anlamsız hale getirdiğini" ifade eden Aliyev, "Azerbaycan'ın tüm toprakları kurtarılacak. Tümü..." ifadelerini kullandı. Aliyev ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine aktif olarak dahil edilmesi gerektiğini de ifade etti.