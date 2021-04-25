Kremlin: "Biden ve Putin Haziran'da Biraraya Gelebilir"

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un sözlerine yer verilen Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Başkan Joe Biden’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında yüz yüze görüşebilir.

Haberde Yuri Ushakov'ın görüşmeyle ilgili kesin bir kararın verilmediğini ifade ettiği de belirtildi.

1998-2008 yılları arasında Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ni yapan Ushakov, "Kararın kesinleşmesi çok sayıda farklı etmene bağlı" dedi.

Yine RIA’de yer alan başka bir habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Başkan Biden’ın zirve görüşmesi çağrısının Kremlin’de olumlu karşılandığını ve değerlendirme altında olduğunu belirtti.

Başkan Biden, Putin’le olan telefon konuşmasında, iki ülkenin karşı karşıya olduğu konuların görüşülmesi için Putin’e üçüncü bir ülkede ikili zirve çağrısında bulunmuştu.

Kremlin, bu çağrının hemen sonrasında, zirvenin ABD’nin ileriki günlerdeki adım ve tutumlarına bağlı olduğunu belirtmişti, bu adımın ise Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımların masadan kaldırılması olduğu basında yer almıştı.