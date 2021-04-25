Kremlin: "Biden ve Putin Haziran'da Biraraya Gelebilir"

Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov'un sözlerine yer verilen Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Başkan Joe Biden’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında yüz yüze görüşebilir.
Haberde Yuri Ushakov'ın görüşmeyle ilgili kesin bir kararın verilmediğini ifade ettiği de belirtildi.
1998-2008 yılları arasında Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’ni yapan Ushakov, "Kararın kesinleşmesi çok sayıda farklı etmene bağlı" dedi.
Yine RIA’de yer alan başka bir habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Başkan Biden’ın zirve görüşmesi çağrısının Kremlin’de olumlu karşılandığını ve değerlendirme altında olduğunu belirtti.
Başkan Biden, Putin’le olan telefon konuşmasında, iki ülkenin karşı karşıya olduğu konuların görüşülmesi için Putin’e üçüncü bir ülkede ikili zirve çağrısında bulunmuştu.
Kremlin, bu çağrının hemen sonrasında, zirvenin ABD’nin ileriki günlerdeki adım ve tutumlarına bağlı olduğunu belirtmişti, bu adımın ise Rusya’ya uygulanması planlanan yaptırımların masadan kaldırılması olduğu basında yer almıştı.
Rusya-ABD arasındaki ilişkiler, özellikle Başkan Biden’ın bir röportaj sırasında Rusya lideri için "katil" ifadesini kullanması sonrası gerilmiş, Rusya Washington Büyükelçisi’ni Moskova’ya geri çağırmıştı.
Rusya’nın itirazlarına rağmen, Biden-Putin telefon görüşmesinden günler sonra, Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişiminde bulunduğu ve geçen yıl ABD federal hükümet dairelerine siber saldırı düzenlediği gerekçeleriyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Rusya'da yaklaşık 30 kişi ve şirkete yeni tur yaptırımlar uygulanması kararlaştırılmıştı.
Vladimir Putin, 22 Nisan’da, Başkan Joe Biden’ın düzenlediği iklim zirvesine katıldı.