Kremlin: Dağlık Karabağ'da Türk barış gücü askeri olmayacak

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’la Dağlık Karabağ'da çatışmaların durması için imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu Azerbaycan ve Ermenistan halklarının zaferi, çünkü savaş durduruldu" dedi.

Peskov, Interfax'a yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi gözlemleyecek Rus barış gücü askerleri dışında başka asker konuşlandırılmayacağını, bölgede Türk birliklerinin olmayacağını söyledi. Peskov, üç ülke (Rusya, Azerbaycan, Ermenistan) arasındaki anlaşmada bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasında Türk askerlerinin öngörülmediğini belirterek, "Karabağ'da Türk askerlerinin bulunması kararlaştırılmadı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptığı açıklamada ateşkesin uygulanmasında Türk barış gücü askerlerinin de yer alacağını ve Rusya ile ortak bir misyon yürütüleceğini dile getirmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov sadece Azerbaycan topraklarında ateşkesin izlenmesi için bir merkezin kurulmasının tartışıldığını söyleyerek bunun ayrı bir müzakere olduğunu belirtti.