Kremlin'den çarpıcı Esad açıklaması: 'Kararı Putin verdi..."

Suriye'de 27 Kasım tarihinde başlayan olaylarda muhalifler ilerleyişini çok hızlı bir şekilde devam ettirdi. Son olarak Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından Esad rejimi yıkıldı. Şam'ın alınmasının ardından Esad'ın Rusya'ya kaçtığı öğrenilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirdiği Suriye'deki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"KARAR PUTİN'İNDİ"

Peskov, görevden ayrılmaya karar vererek Suriye'yi terk eden ve Rusya'ya giden Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre, Peskov, Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, Esad'ın Rusya'ya ne zaman gittiği konusunda bilgi vermezken, planlanmış bir Putin-Esad görüşmesi olmadığını kaydetti.

'SURİYE'DE ZOR BİR DÖNEM OLACAK'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'deki üslerde Rusya askeri varlığı konusunda henüz bir şey söylemek için çok erken olduğunu ifade ederek, bu konunun yönetimdeki kişilerle ele alınacak bir konu olduğunu ifade etti, ordunun önlemler aldığını ve güvenlik ile ilgilenebilecek kişiler ile temasa geçmek için her şeyin yapıldığını söyledi.

İstikrarsızlık sebebiyle Suriye'de zor bir dönemin olacağını belirten Dmitriy Peskov, tüm bölgesel güçler ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ukrayna'ya ve 'alevler içindeki Orta Doğu'ya' atıfta bulunan Kremlin Sözcüsü, dünyada şu anda yüksek bir çatışma potansiyeli olduğunu belirtti. Peskov, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile şu ana kadar herhangi bir temasın olmadığını da sözlerine ekledi.

TASS: RUSYA, ESAD'A SIĞINMA VERDİ

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, dün akşam saatlerinde, Suriye'yi terk eden eski devlet başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığını doğrulamıştı. TASS'ın Kremlin'den ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya'nın Esad'a sığınma sağladığı belirtilmişti. Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı bilgisinin aktarıldığı haberde, sığınma hakkının 'insani gerekçelerle' sağlandığı ifade edilmişti. Haberde Rus yetkililerin, Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğine ilişkin Suriye'deki muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğu da vurgulanmıştı.

RUSYA: ESAD GÖREVDEN AYRILMAYA KARAR VEREREK ÜLKEYİ TERK ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu haberlerin öncesince Beşar Esad'ın ülkesinden ayrıldığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Esad, başkanlık görevinden ayrılmaya karar verdi ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti" denilmişti. Esad'ın nereye gittiği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, Esad'ın ülkeden ayrılmasına ilişkin müzakerelere Rusya'nın katılmadığı belirtilmişti.

Kaynak: Reuters