Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İdlib harekatı' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında “İdlib harekâtı an meselesidir” ifadelerine Rusya’dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” ifadeleri yer aldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın böyle bir operasyona karşı olduğunu, gerilimin daha da tırmanmaması için Türkiye’nin teması sürdüreceklerini söyledi.

LAVROV: ANLAŞMAYA VARILAMADI

Peskov’dan kısa süre sonra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan da bir açıklama geldi. Moskova’daki son görüşmelerde Türkiye’den yeni bir talepte bulunmadıklarını ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada “İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir” dedi.

Erdoğan, Rusya’yı kast ederek “Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

