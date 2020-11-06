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Kremlin'den Putin'in istifa iddiasına yalanlama

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı.

Kremlin'den Putin'in istifa iddiasına yalanlama

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, İngiliz medyasında yer alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeyi planladığını iddia eden haberleri yalanladı. Peskov’un, Putin’in böyle bir planı olmadığını ve sağlığının mükemmel olduğunu söylediği ifade edildi. Ayrıca Peskov’un “Bu tamamen saçmalık. Başkan iyi durumda” ifadelerini kullandığı belirtildi.

İNGİLİZ MEDYASI GÖREVİ BIRAKACAK DEMİŞTİ

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in (68), Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etmişti.

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